В мэрии Новосибирска рассказали, будет ли салют на День защитника Отечества

Posted 18 февраля, 10:47
Published 18 февраля, 10:47
Modified 18 февраля, 10:49
Updated 18 февраля, 10:49
Традиционный артиллерийский салют будет организован при поддержке 41-й гвардейской общевойсковой армии. Как сообщают городские власти, запуск фейерверка запланирован на 21:00. Основной площадкой станет Михайловская набережная, откуда залпы салюта будут хорошо видны жителям и гостям города.
Для обеспечения безопасности во время проведения мероприятия в городе введут временные ограничения на движение транспорта. С 8:00 до 22:00 23 февраля проезд будет закрыт на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания по адресу ул. Обская, 2. Исключение составит транспорт военной техники, задействованный в организации салюта.
Кроме того, с 20:00 до 22:00 будет ограничено движение по путепроводу в районе площади Инженера Будагова, за исключением общественного транспорта. Водителям и жителям города рекомендуется заранее продумать маршрут передвижения, чтобы избежать возможных неудобств.
Согласно распоряжению муниципалитета, парковка автомобилей вблизи места проведения мероприятия будет запрещена с 8:00 до окончания праздничной программы. Ограничения затронут территорию у здания на улице Обской, 2.