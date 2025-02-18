В мэрии Новосибирска рассказали, будет ли салют на День защитника Отечества

Для обеспечения безопасности во время проведения мероприятия в городе введут временные ограничения на движение транспорта. С 8:00 до 22:00 23 февраля проезд будет закрыт на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания по адресу ул. Обская, 2. Исключение составит транспорт военной техники, задействованный в организации салюта.