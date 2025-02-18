atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 10:47

Published 18 февраля, 10:47

Modified 18 февраля, 10:49

Updated 18 февраля, 10:49

Праздничный салют

В мэрии Новосибирска рассказали, будет ли салют на День защитника Отечества

18 февраля 2025, 10:47
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Праздничный салют

В Новосибирске в День защитника Отечества прогремит праздничный салют

Вечером 23 февраля в небе над Новосибирском разгорится яркое пиротехническое шоу, посвященное Дню защитника Отечества, рассказали в мэрии Новосибирска.

Традиционный артиллерийский салют будет организован при поддержке 41-й гвардейской общевойсковой армии. Как сообщают городские власти, запуск фейерверка запланирован на 21:00. Основной площадкой станет Михайловская набережная, откуда залпы салюта будут хорошо видны жителям и гостям города.

Для обеспечения безопасности во время проведения мероприятия в городе введут временные ограничения на движение транспорта. С 8:00 до 22:00 23 февраля проезд будет закрыт на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания по адресу ул. Обская, 2. Исключение составит транспорт военной техники, задействованный в организации салюта.

Кроме того, с 20:00 до 22:00 будет ограничено движение по путепроводу в районе площади Инженера Будагова, за исключением общественного транспорта. Водителям и жителям города рекомендуется заранее продумать маршрут передвижения, чтобы избежать возможных неудобств.

Согласно распоряжению муниципалитета, парковка автомобилей вблизи места проведения мероприятия будет запрещена с 8:00 до окончания праздничной программы. Ограничения затронут территорию у здания на улице Обской, 2.

Жителям Новосибирска рассказали, почему не будет выходного в честь 23 февраля
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Новосибирска отдала почти 4 млн рублей под страхом «предать Родину»Студента новосибирского государственного университета задержали за драку в общежитии«Три пары штанов смягчили удар»: в Новосибирске школьники устроили стрельбу на катке
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Салют#Михайловская набережная#Безопасность#Ограничение движения#День Защитника Отечества#Военная техника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика