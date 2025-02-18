В Новосибирске десятки пассажиров сняли с рейса из-за болезни стюардессы

Posted 18 февраля, 02:19
Published 18 февраля, 02:19
Modified 18 февраля, 02:21
Updated 18 февраля, 02:21
Самолет должен был отправиться из Новосибирска до культурной столицы — Санкт-Петербурга. Однако одной стюардессе стало плохо и ее сняли с рейса. На борту оставалось лишь две работницы.
По правилам перелетов, каждая из бортпроводниц может спасти максимум 50 человек, а пассажиров в салоне было 126. Было принято решение отказать в перелете 26 людям.
Часть из них купила билеты с пересадкой на ближайшие рейсы, еще часть улетела на следующий день, а кто-то и вовсе отказался от полета. Ущерб авиакомпания возместила. Недавно самолет до Сочи не смог вылететь с первого раза.