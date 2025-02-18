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Posted 18 февраля, 02:19

Published 18 февраля, 02:19

Modified 18 февраля, 02:21

Updated 18 февраля, 02:21

Самолет улетел без некоторых пассажиров

В Новосибирске десятки пассажиров сняли с рейса из-за болезни стюардессы

18 февраля 2025, 02:19
Фото: atas.info. Самолет улетел без некоторых пассажиров
В Новосибирске из-за стюардессы сняли пассажиров с авиарейсов, о чем проинформировали в социальных сетях.

Самолет должен был отправиться из Новосибирска до культурной столицы — Санкт-Петербурга. Однако одной стюардессе стало плохо и ее сняли с рейса. На борту оставалось лишь две работницы.

По правилам перелетов, каждая из бортпроводниц может спасти максимум 50 человек, а пассажиров в салоне было 126. Было принято решение отказать в перелете 26 людям.

Часть из них купила билеты с пересадкой на ближайшие рейсы, еще часть улетела на следующий день, а кто-то и вовсе отказался от полета. Ущерб авиакомпания возместила. Недавно самолет до Сочи не смог вылететь с первого раза.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Санкт-Петербург
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