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Posted 18 февраля, 04:45

Published 18 февраля, 04:45

Modified 18 февраля, 07:15

Updated 18 февраля, 07:15

В отношении директора АО «САХ» возбуждено уголовное дело

В Новосибирске ФСБ раскрыла подробности дела задержанного главы АО «САХ» Южакова

18 февраля 2025, 04:45
Фото: пресс-служба ФСБ. В отношении директора АО «САХ» возбуждено уголовное дело
Сюжет
АО "САХ": уголовные дела и перспективы
Директор компании «Спецавтохозяйство» требовал от предпринимательницы переписать на него коммерческую организацию, сообщили в силовом ведомстве.

Директора АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами требовал от предпринимательницы в качестве взятки перерегистрировать на свое имя принадлежащую ей коммерческую организацию. Общая стоимость этой компании превышает 45 миллионов рублей. Южаков действовал через посредника, который был задержан после того, как документы о внесении изменений в устав организации были подписаны.

Отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России на основании оперативных материалов ФСБ возбудил в отношении Александра Южакова уголовное дело по статье о вымогательстве и получении взятки группой лиц.

Южаков возглавил «Спецавтохозяйтсво» в июле прошлого года. Его предшественник на этом посту, Андрей Зыков, был задержан 1 апреля прошлого года и находится под следствием по подозрению в растрате.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Задержание#ФСБ#Директор#АО САХ#АО "САХ": уголовные дела и перспективы
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