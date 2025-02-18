В Новосибирске ФСБ раскрыла подробности дела задержанного главы АО «САХ» Южакова

Posted 18 февраля, 04:45
Published 18 февраля, 04:45
Modified 18 февраля, 07:15
Updated 18 февраля, 07:15
Директора АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.
Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами требовал от предпринимательницы в качестве взятки перерегистрировать на свое имя принадлежащую ей коммерческую организацию. Общая стоимость этой компании превышает 45 миллионов рублей. Южаков действовал через посредника, который был задержан после того, как документы о внесении изменений в устав организации были подписаны.
Отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России на основании оперативных материалов ФСБ возбудил в отношении Александра Южакова уголовное дело по статье о вымогательстве и получении взятки группой лиц.
Южаков возглавил «Спецавтохозяйтсво» в июле прошлого года. Его предшественник на этом посту, Андрей Зыков, был задержан 1 апреля прошлого года и находится под следствием по подозрению в растрате.