В Новосибирске ФСБ раскрыла подробности дела задержанного главы АО «САХ» Южакова

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами требовал от предпринимательницы в качестве взятки перерегистрировать на свое имя принадлежащую ей коммерческую организацию. Общая стоимость этой компании превышает 45 миллионов рублей. Южаков действовал через посредника, который был задержан после того, как документы о внесении изменений в устав организации были подписаны.