atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 01:47

Published 18 февраля, 01:47

Modified 18 февраля, 01:49

Updated 18 февраля, 01:49

Мужчина умер

В Новосибирске начальник вагонного депо скончался на рабочем месте

18 февраля 2025, 01:47
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина умер
В Новосибирске на работе скончался руководитель вагонного депо, о чем сообщила Госинспекция.

12 февраля 2025 года в Новосибирске произошёл инцидент, в ходе которого начальник вагонного депо (структурное подразделение Западно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания») был найден без признаков жизни в своём рабочем кабинете. Предварительное обследование не выявило следов насильственной смерти, что подтвердили представители следственных органов.

Для установления причин и обстоятельств происшествия сформирована межведомственная комиссия. Основные ее задачи — анализ документации, опрос сотрудников и осмотр места происшествия.

В Новосибирской области медсестра скончалась прямо на рабочем месте
Узнать подробнее

При проверке особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха покойного. Инспекторы изучают графики работы, нагрузку и возможные нарушения трудового законодательства. При их выявлении предусмотрены административные меры, включая штрафы для ответственных лиц.

В социальных сетях развернулись дискуссии о возможных причинах смерти. Пользователи предполагают, что стресс, ненормированный рабочий день и перегрузки могли сыграть ключевую роль. Например, участники обсуждений отмечают, что руководители железнодорожных депо часто работают по 12–14 часов в сутки, включая ночные дежурства.

Инцидент стал частью череды недавних смертей на рабочих местах в регионе, включая случаи с медсестрой в Бердске и ректором вуза. Окончательные выводы будут представлены после завершения проверки.

В Новосибирске скончался первый президент Федерации карате Николай Козлов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске скончался бывший министр сельского хозяйства Георгий ИващенкоВ новосибирской больнице на рабочем месте скончался врачСотрудник новосибирского аграрного университета скончался во время обеда
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Смерть#Вагоны#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика