В Новосибирске начальник вагонного депо скончался на рабочем месте

Posted 18 февраля, 01:47
Published 18 февраля, 01:47
Modified 18 февраля, 01:49
Updated 18 февраля, 01:49
12 февраля 2025 года в Новосибирске произошёл инцидент, в ходе которого начальник вагонного депо (структурное подразделение Западно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания») был найден без признаков жизни в своём рабочем кабинете. Предварительное обследование не выявило следов насильственной смерти, что подтвердили представители следственных органов.
Для установления причин и обстоятельств происшествия сформирована межведомственная комиссия. Основные ее задачи — анализ документации, опрос сотрудников и осмотр места происшествия.
При проверке особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха покойного. Инспекторы изучают графики работы, нагрузку и возможные нарушения трудового законодательства. При их выявлении предусмотрены административные меры, включая штрафы для ответственных лиц.
В социальных сетях развернулись дискуссии о возможных причинах смерти. Пользователи предполагают, что стресс, ненормированный рабочий день и перегрузки могли сыграть ключевую роль. Например, участники обсуждений отмечают, что руководители железнодорожных депо часто работают по 12–14 часов в сутки, включая ночные дежурства.
Инцидент стал частью череды недавних смертей на рабочих местах в регионе, включая случаи с медсестрой в Бердске и ректором вуза. Окончательные выводы будут представлены после завершения проверки.