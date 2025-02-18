В Новосибирске начальник вагонного депо скончался на рабочем месте

12 февраля 2025 года в Новосибирске произошёл инцидент, в ходе которого начальник вагонного депо (структурное подразделение Западно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания») был найден без признаков жизни в своём рабочем кабинете. Предварительное обследование не выявило следов насильственной смерти, что подтвердили представители следственных органов.