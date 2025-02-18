В Новосибирске назвали самые редкие и популярные имена для новорожденных

Отметим, что в январе текущего года на свет появилось более 2000 детей. Тогда набирали популярность самые экзотичные имена: мужские Велеслав, Емельян, Клим, Кузьма, Лукьян, Панкрат и женские Вселена, Марва, Настасья, Светослава.