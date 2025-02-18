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Posted 18 февраля, 04:24

Published 18 февраля, 04:24

Modified 18 февраля, 04:26

Updated 18 февраля, 04:26

Как называли детей

В Новосибирске назвали самые редкие и популярные имена для новорожденных

18 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI. Как называли детей
В Новосибирской области назвали самые востребованные имена для новорожденных, о чем говорят данные ЗАГСа.

Среди самых популярных имен, которыми родители нарекали своих детей, стали женские Ева, Анна, Виктория, София, Варвара и мужских Михаил, Александр, Артём, Мирон, Матвей.

Семьи выбирают не только самые востребованные имена. Некоторые предпочитают весьма редкие: женские — Алевтина, Ляйсан, Салиха, Айлуна, Зухра и мужские — Алижан, Ратибор, Муслим, Алиджон, Яхья.

Отметим, что в январе текущего года на свет появилось более 2000 детей. Тогда набирали популярность самые экзотичные имена: мужские Велеслав, Емельян, Клим, Кузьма, Лукьян, Панкрат и женские Вселена, Марва, Настасья, Светослава.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Загс#Имена
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