В Новосибирске назвали самые редкие и популярные имена для новорожденных

Posted 18 февраля, 04:24
Published 18 февраля, 04:24
Modified 18 февраля, 04:26
Updated 18 февраля, 04:26
Среди самых популярных имен, которыми родители нарекали своих детей, стали женские Ева, Анна, Виктория, София, Варвара и мужских Михаил, Александр, Артём, Мирон, Матвей.
Семьи выбирают не только самые востребованные имена. Некоторые предпочитают весьма редкие: женские — Алевтина, Ляйсан, Салиха, Айлуна, Зухра и мужские — Алижан, Ратибор, Муслим, Алиджон, Яхья.
Отметим, что в январе текущего года на свет появилось более 2000 детей. Тогда набирали популярность самые экзотичные имена: мужские Велеслав, Емельян, Клим, Кузьма, Лукьян, Панкрат и женские Вселена, Марва, Настасья, Светослава.