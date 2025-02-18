В Новосибирске продают эксклюзивную картину конца 18 века за 1,15 млн

Posted 18 февраля, 08:52
Published 18 февраля, 08:52
Modified 18 февраля, 08:54
Updated 18 февраля, 08:54
В Новосибирске продают эксклюзивную картину 18 века. Писали ее для семьи, а шедевр передавался из поколения в поколение. Автором является польский крепостной художник — так заявляет продавец.
На картине изображена женщина с грудным ребенком. В объявлении указывается, что у владельца имеется заключение экспертизы о подлинности. Просят за произведение искусства 1,15 млн рублей.
В продаже на одном из сайтов имеется множество картин. В числе самых дорогих из Новосибирска есть варианты за 6 и 4 млн рублей. Такие объявления ежедневно набирают десятки просмотров. Также продаются автографы музыкантов рок-группы «Аквариум».