В Новосибирске продают эксклюзивную картину конца 18 века за 1,15 млн

В продаже на одном из сайтов имеется множество картин. В числе самых дорогих из Новосибирска есть варианты за 6 и 4 млн рублей. Такие объявления ежедневно набирают десятки просмотров. Также продаются автографы музыкантов рок-группы «Аквариум».