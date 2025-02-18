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Posted 18 февраля, 08:52

Published 18 февраля, 08:52

Modified 18 февраля, 08:54

Updated 18 февраля, 08:54

Сколько просят за картину

В Новосибирске продают эксклюзивную картину конца 18 века за 1,15 млн

18 февраля 2025, 08:52
Фото: Изображение Midjourney. Сколько просят за картину
В Новосибирске выставлена на продажу картина конца 18 века: объявление опубликовано на одном из сайтов.

В Новосибирске продают эксклюзивную картину 18 века. Писали ее для семьи, а шедевр передавался из поколения в поколение. Автором является польский крепостной художник — так заявляет продавец.

На картине изображена женщина с грудным ребенком. В объявлении указывается, что у владельца имеется заключение экспертизы о подлинности. Просят за произведение искусства 1,15 млн рублей.

Фото: Авито

В продаже на одном из сайтов имеется множество картин. В числе самых дорогих из Новосибирска есть варианты за 6 и 4 млн рублей. Такие объявления ежедневно набирают десятки просмотров. Также продаются автографы музыкантов рок-группы «Аквариум».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Картина#Объявление#Искусство
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