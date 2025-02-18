В Новосибирске продолжают дорожать квартиры: стоит ли покупать сейчас

При этом обвального сокращения новых предложений на рынке не произошло. В январе 2025 года в Новосибирске стартовали продажи двух новых жилых комплексов в Кировском и Дзержинском районах, а также квартир в четырех новых корпусах в строящихся ЖК в Октябрьском, Центральном, Заельцовском и Ленинском районах города.