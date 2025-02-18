В Новосибирске продолжают дорожать квартиры: стоит ли покупать сейчас

Posted 18 февраля, 03:58
Published 18 февраля, 03:58
Modified 18 февраля, 04:00
Updated 18 февраля, 04:00
По данным сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости Новосибирска в январе 2025 года достигла отметки 161,6 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению с декабрем 2024 рост составил 1,6%.
Новостройки дорожают несмотря на отмену программы льготной ипотеки, существенный рост ставок по действующим ипотечным программам и снижение спроса.
«В итоговую стоимость лота девелоперы включали банковские комиссии и коммерческие субсидии, что заметно подтянуло показатель средней цены вверх», — комментирует глава экспертного центра компании «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.
При этом обвального сокращения новых предложений на рынке не произошло. В январе 2025 года в Новосибирске стартовали продажи двух новых жилых комплексов в Кировском и Дзержинском районах, а также квартир в четырех новых корпусах в строящихся ЖК в Октябрьском, Центральном, Заельцовском и Ленинском районах города.
По данным исследования экспертов Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера, средняя стоимость квадратного метра в новосибирских новостройках за месяц выросла на 1,2%. Квартиры на первичном рынке в Новосибирске дорожают пять месяцев подряд. Но возможно, скоро рост цен прекратится.
«На фоне стагнации спроса застройщики уже не могут компенсировать ценами рост своих расходов и, возможно, скоро мы увидим снижение стоимости первичного жилья и в номинальном выражении. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки (который показывает степень уверенности продавца) незначительно растёт второй месяц подряд, но остаётся на минимальных уровнях, что косвенно подтверждает возможность скорого снижения цен», — говорится в результатах исследования, с которыми ознакомился корреспондент Atas.Info.
Средняя разница в ценах, указанных в объявлениях о продаже, и стоимостью квадратного метра по результатом сделок составляет 9%, 153,9 тысяч рублей и 141,2 тысяч рублей соответственно.
Специалисты «Авито Недвижимости» по итогам января зафиксировали общероссийский тренд всплеска интереса потенциальных покупателей к новостройкам. В среднем рост по сравнению с январем прошлого года составил 21%, не обошел этот процесс стороной и Новосибирск.
«Текущие значения спроса уступают абсолютным цифрам прошлого января, когда многим покупателям была доступна льготная ипотека. Тем не менее, за счет снижения темпов вывода нового жилья застройщиками, спрос и предложение сегодня приближены к равновесию, а цены остаются стабильными», — считает управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Однозначного совета, стоит ли покупать квартиру в новостройке сейчас или стоит ждать более выгодных условий, эксперты давать остерегаются. Слишком много факторов неопределенности влияет на динамику ситуации. Однако, независимый аналитик новосибирского рынка первичной недвижимости Сергей Николаев обращает внимание, что на текущий момент ежемесячный платеж по ипотеке за среднюю двухкомнатную квартиру превышает стоимость аренды аналогичной жилплощади в несколько раз.
Так, усредненная арендная ставка за двухкомнатную квартиру в Новосибирске составляет 39,3 тысячи рублей, а ежемесячный ипотечный платеж за стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, при первоначальном взносе 30% составляет 131,8 тысячи рублей.
«В моменте ежемесячный платеж по рыночной ипотеке в 3,35 раза превышает стоимость аренды, что делает ипотеку экономически бессмысленной», — констатирует Сергей Николаев.
По мнению аналитика, в обозримом будущем ипотека останется недоступной, а люди, отложившие покупку, смогут позволить себе оплачивать более высокую аренду за счет накопленного первоначального взноса на банковском счете.
Рынок замер в ожидании адекватной ключевой ставки Центробанка, резюмирует Сергей Николаев.
В свою очередь, региональный Минстрой прогнозирует, что в 2025 году в Новосибирской области будет возведено более 2 миллионов квадратных метров нового жилья. По итогам прошлого года застройщики ввели в эксплуатацию 2,63 млн квадратных метров жилой площади. В 2023 году объем сданного жилья в регионе превышал 3 миллиона квадратных метров.