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Posted 18 февраля, 04:49

Published 18 февраля, 04:49

Modified 18 февраля, 05:38

Updated 18 февраля, 05:38

Прокуратура требует увольнения

В Новосибирске прокуратура требует уволить директора АО «САХ» Южакова

18 февраля 2025, 04:49
Фото: 1MI. Прокуратура требует увольнения
Прокурорская проверка нашла нарушения в принятии на должность директора АО «САХ» и теперь требует его уволить, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области направила в администрацию представление с требованием уволить директора муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Александра Южакова. Основанием послужили нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные в ходе проверки.

На момент назначения Александр Южаков занимал руководящие посты в четырёх коммерческих организациях и являлся учредителем пяти компаний, что противоречит запрету на совмещение должностей в муниципальных предприятиях с коммерческой деятельностью, сообщает прокуратура.

Южаков возглавил МУП «САХ» после ареста предыдущего директора, Андрея Зыкова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств через фиктивные договоры с ИП своей гражданской супруги. Зыков находится в СИЗО, а его имущество арестовано.

Параллельно возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) против директора АО «СпецАвтоХозяйство». По версии следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года он получил через посредника имущественные права стоимостью 45 млн рублей от предпринимательницы. Сейчас Южаков задержан.

Рассмотрение представления о расторжении трудового договора находится на контроле прокуратуры.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Задержание#Уголовное дело#Прокуратура#АО САХ
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