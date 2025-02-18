В Новосибирске прокуратура требует уволить директора АО «САХ» Южакова

Posted 18 февраля, 04:49
Published 18 февраля, 04:49
Modified 18 февраля, 05:38
Updated 18 февраля, 05:38
Прокуратура Новосибирской области направила в администрацию представление с требованием уволить директора муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Александра Южакова. Основанием послужили нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные в ходе проверки.
На момент назначения Александр Южаков занимал руководящие посты в четырёх коммерческих организациях и являлся учредителем пяти компаний, что противоречит запрету на совмещение должностей в муниципальных предприятиях с коммерческой деятельностью, сообщает прокуратура.
Южаков возглавил МУП «САХ» после ареста предыдущего директора, Андрея Зыкова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств через фиктивные договоры с ИП своей гражданской супруги. Зыков находится в СИЗО, а его имущество арестовано.
Параллельно возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) против директора АО «СпецАвтоХозяйство». По версии следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года он получил через посредника имущественные права стоимостью 45 млн рублей от предпринимательницы. Сейчас Южаков задержан.
Рассмотрение представления о расторжении трудового договора находится на контроле прокуратуры.