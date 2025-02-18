В Новосибирске прокуратура требует уволить директора АО «САХ» Южакова

Параллельно возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) против директора АО «СпецАвтоХозяйство». По версии следствия, с октября 2024 по февраль 2025 года он получил через посредника имущественные права стоимостью 45 млн рублей от предпринимательницы. Сейчас Южаков задержан.