В Новосибирске раскрыли дело о вымогательстве 8 миллионов за похищение человека

Posted 18 февраля, 05:32
Published 18 февраля, 05:32
Modified 18 февраля, 05:34
Updated 18 февраля, 05:34
Правоохранители задержали четырех жителей Новосибирска, которым от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Предполагается, что они похитили знакомого мужчину и увезли его в ребцентр. С него требовали деньги — 8 млн рублей. Жертву вынудили дать согласие на продажу жилья и автомобиля, чтобы получить с жертвы запрашиваемые средства. Когда тот разрешил это сделать, то его отпустили. Сам инцидент произошел еще в 2023 году.
В настоящий момент возбуждены уголовные дела. Подозреваемых арестовали: двух фигурантов отправили в СИЗО, а остальных под домашний арест. В Новосибирской области предотвратили хищение почти 150 млн рублей из бюджета.