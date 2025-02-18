В Новосибирске раскрыли дело о вымогательстве 8 миллионов за похищение человека

Предполагается, что они похитили знакомого мужчину и увезли его в ребцентр. С него требовали деньги — 8 млн рублей. Жертву вынудили дать согласие на продажу жилья и автомобиля, чтобы получить с жертвы запрашиваемые средства. Когда тот разрешил это сделать, то его отпустили. Сам инцидент произошел еще в 2023 году.