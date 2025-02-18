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Posted 18 февраля, 05:32

Published 18 февраля, 05:32

Modified 18 февраля, 05:34

Updated 18 февраля, 05:34

Человека похитили

В Новосибирске раскрыли дело о вымогательстве 8 миллионов за похищение человека

18 февраля 2025, 05:32
Фото: 1MI. Человека похитили
В Новосибирске были задержаны возможные похитители человека: подробности дали в СКР и прокуратуре.

Правоохранители задержали четырех жителей Новосибирска, которым от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Предполагается, что они похитили знакомого мужчину и увезли его в ребцентр. С него требовали деньги — 8 млн рублей. Жертву вынудили дать согласие на продажу жилья и автомобиля, чтобы получить с жертвы запрашиваемые средства. Когда тот разрешил это сделать, то его отпустили. Сам инцидент произошел еще в 2023 году.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела. Подозреваемых арестовали: двух фигурантов отправили в СИЗО, а остальных под домашний арест. В Новосибирской области предотвратили хищение почти 150 млн рублей из бюджета.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Похищение#Вымогательство
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