В Новосибирске вдетсады и школы в 2025 году пойдут более 17 тысяч детей

Posted 18 февраля, 12:53
Published 18 февраля, 12:53
Modified 18 февраля, 12:55
Updated 18 февраля, 12:55
По прогнозам, в 2025 году первые классы новосибирских школ примут 17 020 детей. Это подтверждает продолжающийся рост числа учеников в образовательных учреждениях города. Власти отмечают, что необходимо следить за быстроразвивающимися микрорайонами, где спрос на образовательные учреждения особенно высок.
В отличие от школ, в детских садах ожидается уменьшение числа воспитанников. В 2025 году в дошкольные учреждения города пойдут 73 300 детей, тогда как в 2024 году в детсадах числилось 79 800 малышей.
Глава департамента образования Рамиль Ахметгареев сообщил, что в 2025 году ожидаемый спрос на места в детских садах среди детей от 1,5 лет составит 15 900 человек. Однако не все родители спешат отдавать малышей в садики с раннего возраста, что также влияет на динамику численности воспитанников.
Комплектование детских садов начнётся 1 марта и продлится до 31 августа. В настоящее время в Новосибирске функционирует 220 муниципальных детских садов. В 2025 году власти планируют открыть 15 906 новых мест в детских садах.