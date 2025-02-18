В Новосибирске вдетсады и школы в 2025 году пойдут более 17 тысяч детей

В 2025 году в Новосибирске в первые классы школ пойдут более 17 тысяч детей. В то же время число воспитанников в детских садах города может сократиться. Эти данные были озвучены на аппаратном совещании в мэрии.

По прогнозам, в 2025 году первые классы новосибирских школ примут 17 020 детей. Это подтверждает продолжающийся рост числа учеников в образовательных учреждениях города. Власти отмечают, что необходимо следить за быстроразвивающимися микрорайонами, где спрос на образовательные учреждения особенно высок. В отличие от школ, в детских садах ожидается уменьшение числа воспитанников. В 2025 году в дошкольные учреждения города пойдут 73 300 детей, тогда как в 2024 году в детсадах числилось 79 800 малышей. Глава департамента образования Рамиль Ахметгареев сообщил, что в 2025 году ожидаемый спрос на места в детских садах среди детей от 1,5 лет составит 15 900 человек. Однако не все родители спешат отдавать малышей в садики с раннего возраста, что также влияет на динамику численности воспитанников. Комплектование детских садов начнётся 1 марта и продлится до 31 августа. В настоящее время в Новосибирске функционирует 220 муниципальных детских садов. В 2025 году власти планируют открыть 15 906 новых мест в детских садах. Студента новосибирского государственного университета задержали за драку в общежитии Узнать подробнее Читайте также: Надо кормить как депутатов — предложено улучшить стандарт питания в школах Долгожданная индексация пенсий в 2025 году — на сколько повысят выплаты Жительница Новосибирска обвинила экс-супруга из Австралии в похищении сына