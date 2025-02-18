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Posted 18 февраля, 12:53

Published 18 февраля, 12:53

Modified 18 февраля, 12:55

Updated 18 февраля, 12:55

Детский сад

В Новосибирске вдетсады и школы в 2025 году пойдут более 17 тысяч детей

18 февраля 2025, 12:53
Фото: 1MI. Детский сад
В 2025 году в Новосибирске в первые классы школ пойдут более 17 тысяч детей. В то же время число воспитанников в детских садах города может сократиться. Эти данные были озвучены на аппаратном совещании в мэрии.

По прогнозам, в 2025 году первые классы новосибирских школ примут 17 020 детей. Это подтверждает продолжающийся рост числа учеников в образовательных учреждениях города. Власти отмечают, что необходимо следить за быстроразвивающимися микрорайонами, где спрос на образовательные учреждения особенно высок.

В отличие от школ, в детских садах ожидается уменьшение числа воспитанников. В 2025 году в дошкольные учреждения города пойдут 73 300 детей, тогда как в 2024 году в детсадах числилось 79 800 малышей.

Глава департамента образования Рамиль Ахметгареев сообщил, что в 2025 году ожидаемый спрос на места в детских садах среди детей от 1,5 лет составит 15 900 человек. Однако не все родители спешат отдавать малышей в садики с раннего возраста, что также влияет на динамику численности воспитанников.

Комплектование детских садов начнётся 1 марта и продлится до 31 августа. В настоящее время в Новосибирске функционирует 220 муниципальных детских садов. В 2025 году власти планируют открыть 15 906 новых мест в детских садах.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирск#Дети#Школы#Детские сады#2025 год
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