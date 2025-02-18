В Новосибирске возбудили дело после похищения ребенка австралийцем

Posted 18 февраля, 07:07
Published 18 февраля, 07:07
Modified 18 февраля, 07:09
Updated 18 февраля, 07:09
16 февраля в центре города был похищен 6-летний ребенок, который гулял со своей матерью. Предполагается, что сделал это его отец, с которым женщина была в разводе.
Мальчика силой посадили в машину несколько мужчин. До сих пор идут поиски несовершеннолетнего и похитителей. Следователи возбудили дело по данному факту (п. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Местонахождение ребенка устанавливается: правоохранители проверили местожительство отца, допросили свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается. Известно, что родитель мальчика является гражданином России и Австралии.