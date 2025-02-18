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Posted 18 февраля, 07:07

Published 18 февраля, 07:07

Modified 18 февраля, 07:09

Updated 18 февраля, 07:09

Поиски продолжаются

В Новосибирске возбудили дело после похищения ребенка австралийцем

18 февраля 2025, 07:07
Фото: 1MI. Поиски продолжаются
В Новосибирске возбуждено дело из-за похищения ребенка: подробности назвали в СКР.

16 февраля в центре города был похищен 6-летний ребенок, который гулял со своей матерью. Предполагается, что сделал это его отец, с которым женщина была в разводе.

Мальчика силой посадили в машину несколько мужчин. До сих пор идут поиски несовершеннолетнего и похитителей. Следователи возбудили дело по данному факту (п. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Местонахождение ребенка устанавливается: правоохранители проверили местожительство отца, допросили свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается. Известно, что родитель мальчика является гражданином России и Австралии.

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