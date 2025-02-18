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Posted 18 февраля, 09:25

Published 18 февраля, 09:25

Modified 18 февраля, 09:27

Updated 18 февраля, 09:27

Где будут отдыхать судьи

В Новосибирской области бывшие судьи передохнут за 250 тысяч рублей

18 февраля 2025, 09:25
Фото: 1MI. Где будут отдыхать судьи
В Новосибирской области бывшие судьи отправятся на отдых: об этом говорят данные тендера, который объявил судебный департамент по Республике Саха.

Экс-судьи из Якутии отправятся на оздоровление в Новосибирскую область. Объявлен тендер на приобретение двух путёвок в санаторий «Сибиряк», расположенный в Бердске, для судей в отставке. Стоимость закупки составила 258 446 рублей, что подтверждается документацией на портале госзакупок.

Путёвки включают 14-дневное пребывание с комплексом процедур, направленных на лечение: заболеваний опорно-двигательного аппарата; нарушений нервной и дыхательной систем; гинекологических и урологических проблем.

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Санаторий обязан обеспечить: проживание в номерах с телевизором, холодильником и современными удобствами; трёхразовое питание, охраняемую территорию и круглосуточную медицинскую помощь.

В стоимость включены культурно-досуговые мероприятия, такие как экскурсии, творческие вечера и занятия по релаксации. Отдыхающим также доступны косметологические услуги и программы коррекции фигуры.

Даты заезда: планируется на 20 августа 2025 года, но возможен перенос без изменения стоимости. Средства выделены из бюджета Якутии в рамках социальной поддержки судейского корпуса.

Это не первый случай, когда якутские власти инвестируют в оздоровление своих сотрудников. В 2024 году аналогичные программы были реализованы для работников образования и медицины. Ранее в Новосибирске продавали скандально известный спа-отель на берегу Бердского залива.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Отдых#Судьи
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