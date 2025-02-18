В Новосибирской области бывшие судьи передохнут за 250 тысяч рублей

Posted 18 февраля, 09:25
Published 18 февраля, 09:25
Modified 18 февраля, 09:27
Updated 18 февраля, 09:27
Экс-судьи из Якутии отправятся на оздоровление в Новосибирскую область. Объявлен тендер на приобретение двух путёвок в санаторий «Сибиряк», расположенный в Бердске, для судей в отставке. Стоимость закупки составила 258 446 рублей, что подтверждается документацией на портале госзакупок.
Путёвки включают 14-дневное пребывание с комплексом процедур, направленных на лечение: заболеваний опорно-двигательного аппарата; нарушений нервной и дыхательной систем; гинекологических и урологических проблем.
Санаторий обязан обеспечить: проживание в номерах с телевизором, холодильником и современными удобствами; трёхразовое питание, охраняемую территорию и круглосуточную медицинскую помощь.
В стоимость включены культурно-досуговые мероприятия, такие как экскурсии, творческие вечера и занятия по релаксации. Отдыхающим также доступны косметологические услуги и программы коррекции фигуры.
Даты заезда: планируется на 20 августа 2025 года, но возможен перенос без изменения стоимости. Средства выделены из бюджета Якутии в рамках социальной поддержки судейского корпуса.
Это не первый случай, когда якутские власти инвестируют в оздоровление своих сотрудников. В 2024 году аналогичные программы были реализованы для работников образования и медицины. Ранее в Новосибирске продавали скандально известный спа-отель на берегу Бердского залива.