В Новосибирской области объем возведенного жилья не реализуют в ближайшие 6 лет

Posted 18 февраля, 06:43
Published 18 февраля, 06:43
Modified 18 февраля, 06:45
Updated 18 февраля, 06:45
Как рассказали застройщики, спрос на покупку недвижимости в регионе ощутимо рухнул. Для реализации жилья, которое построили в 2024 году, потребуется как минимум 6 лет. Столько ждать не сможет ни один застройщик.
Эксперты отмечают, что в новостройках зависли 60 тысяч квартир. Продажи упали на 40%, причем не только в Новосибирской области, но и в других регионах. Хорошие показатели наблюдаются в Москве и области, пишет Infopro54.
Причем скорректировать ситуацию в нынешних условиях не получится. Ставка по ипотеке составляет 27% и люди просто не могут себе ее позволить. В государстве действует лишь одна поддержка — «Семейная ипотека». Эксперты предлагают придумать другие поддержки, включая льготную ипотеку для молодых семей, которые родят ребенка в ближайшие годы.
Строители отметили, что проблема заключается не в том, что жилье некому возводить, а в том, что его некому покупать. Жилье в Новосибирске лишь стремительно дорожает.