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Posted 18 февраля, 06:43

Published 18 февраля, 06:43

Modified 18 февраля, 06:45

Updated 18 февраля, 06:45

Покупатели не могут себе позволить взять жилье

В Новосибирской области объем возведенного жилья не реализуют в ближайшие 6 лет

18 февраля 2025, 06:43
Фото: 1MI. Покупатели не могут себе позволить взять жилье
На закрытых заседаниях Строительного форума в Новосибирске застройщики обсудили серьезные проблемы отрасли, включая падение спроса на жилье, высокие ипотечные ставки и недостаточную поддержку от государства.

Как рассказали застройщики, спрос на покупку недвижимости в регионе ощутимо рухнул. Для реализации жилья, которое построили в 2024 году, потребуется как минимум 6 лет. Столько ждать не сможет ни один застройщик.

Эксперты отмечают, что в новостройках зависли 60 тысяч квартир. Продажи упали на 40%, причем не только в Новосибирской области, но и в других регионах. Хорошие показатели наблюдаются в Москве и области, пишет Infopro54.

Причем скорректировать ситуацию в нынешних условиях не получится. Ставка по ипотеке составляет 27% и люди просто не могут себе ее позволить. В государстве действует лишь одна поддержка — «Семейная ипотека». Эксперты предлагают придумать другие поддержки, включая льготную ипотеку для молодых семей, которые родят ребенка в ближайшие годы.

Строители отметили, что проблема заключается не в том, что жилье некому возводить, а в том, что его некому покупать. Жилье в Новосибирске лишь стремительно дорожает.

Стагнация на рынке недвижимости — жители Новосибирска отказываются от покупок квартир
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Недвижимость#Ипотека#Финансирование#Долгострои#Застройщики
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