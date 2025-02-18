В Новосибирской области объем возведенного жилья не реализуют в ближайшие 6 лет

Причем скорректировать ситуацию в нынешних условиях не получится. Ставка по ипотеке составляет 27% и люди просто не могут себе ее позволить. В государстве действует лишь одна поддержка — «Семейная ипотека». Эксперты предлагают придумать другие поддержки, включая льготную ипотеку для молодых семей, которые родят ребенка в ближайшие годы.