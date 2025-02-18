В селе Ярково Новосибирской области к 9 Мая откроют новый дом культуры

Posted 18 февраля, 04:42
Published 18 февраля, 04:42
Modified 18 февраля, 04:44
Updated 18 февраля, 04:44
Современное здание придёт на смену старому деревянному ДК, построенному ещё в 1955 году, и станет центром культурной жизни сельчан. Ожидается, что празднование 80-летия Победы пройдёт уже на сцене нового учреждения. Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов недавно посетил строительную площадку и высоко оценил темпы работ.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Культура Новосибирской области», утверждённой правительством региона. За строительство отвечает омская компания ООО «АСК Монолит», для которой это первый объект в регионе. В связи с высокой значимостью проекта он находится под постоянным контролем областного Министерства строительства.
Новый Дом культуры представляет собой современное трёхэтажное здание, в котором предусмотрено всё необходимое для организации досуга жителей Ярковского сельсовета. Просторный зал на 300 мест позволит проводить масштабные праздничные, концертные и патриотические мероприятия. В учреждении также будут оборудованы специальные помещения для артистов, костюмерные, студия звукозаписи, залы для занятий музыкой и хореографией, а также взрослые и детские библиотеки.
Проектирование ДК выполнено с учётом современных требований к комфорту и безопасности, а также с акцентом на создание универсального культурного пространства, доступного для всех возрастных групп. В ближайшие три года на территории Новосибирской области планируется возведение ещё четырёх подобных объектов культуры.