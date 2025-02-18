В селе Ярково Новосибирской области к 9 Мая откроют новый дом культуры

Новый Дом культуры представляет собой современное трёхэтажное здание, в котором предусмотрено всё необходимое для организации досуга жителей Ярковского сельсовета. Просторный зал на 300 мест позволит проводить масштабные праздничные, концертные и патриотические мероприятия. В учреждении также будут оборудованы специальные помещения для артистов, костюмерные, студия звукозаписи, залы для занятий музыкой и хореографией, а также взрослые и детские библиотеки.