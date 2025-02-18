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Posted 18 февраля, 04:42

Published 18 февраля, 04:42

Modified 18 февраля, 04:44

Updated 18 февраля, 04:44

Дом культуры в Ярково

В селе Ярково Новосибирской области к 9 Мая откроют новый дом культуры

18 февраля 2025, 04:42
Фото: Правительство Новосибирской области. Дом культуры в Ярково
Ко Дню Победы в селе Ярково Новосибирской области планируется торжественное открытие нового Дома культуры, сообщили в правительстве региона.

Современное здание придёт на смену старому деревянному ДК, построенному ещё в 1955 году, и станет центром культурной жизни сельчан. Ожидается, что празднование 80-летия Победы пройдёт уже на сцене нового учреждения. Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов недавно посетил строительную площадку и высоко оценил темпы работ.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Культура Новосибирской области», утверждённой правительством региона. За строительство отвечает омская компания ООО «АСК Монолит», для которой это первый объект в регионе. В связи с высокой значимостью проекта он находится под постоянным контролем областного Министерства строительства.

Интерьер Дома культуры
Интерьер Дома культуры
Интерьер Дома культуры. Фото: Правительство Новосибирской области

Новый Дом культуры представляет собой современное трёхэтажное здание, в котором предусмотрено всё необходимое для организации досуга жителей Ярковского сельсовета. Просторный зал на 300 мест позволит проводить масштабные праздничные, концертные и патриотические мероприятия. В учреждении также будут оборудованы специальные помещения для артистов, костюмерные, студия звукозаписи, залы для занятий музыкой и хореографией, а также взрослые и детские библиотеки.

Фасад Дома культуры
Фасад Дома культуры
Фасад Дома культуры. Фото: Правительство Новосибирской области

Проектирование ДК выполнено с учётом современных требований к комфорту и безопасности, а также с акцентом на создание универсального культурного пространства, доступного для всех возрастных групп. В ближайшие три года на территории Новосибирской области планируется возведение ещё четырёх подобных объектов культуры.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирская область#Правительство#День Победы#Ярково#Министерство строительства#Дом культуры
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