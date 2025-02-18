Жителям Новосибирска рассказали, обязан ли работодатель индексировать зарплату

Что касается коммерческих компаний, то тут нормативных правовых актов нет. Работодатель решает самостоятельно, как именно поднимать зарплаты. Иногда это делают с помощью премий или увеличения оклада. Для этого разрабатывается локальный нормативный акт, который определяет периодичность, срок и размер проведения.