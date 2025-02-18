Жителям Новосибирска рассказали, обязан ли работодатель индексировать зарплату

Posted 18 февраля, 10:55
Published 18 февраля, 10:55
Modified 18 февраля, 10:57
Updated 18 февраля, 10:57
Работодатель обязан индексировать заработную плату сотрудникам. Причем желательно делать это каждый год. Это прописано в Трудовом кодексе. Поднимать зарплату должны не только в госорганизациях, но и в коммерческих и негосударственных.
Как отметил юрист SuperJob Александр Южалин, для государственных организаций порядок индексации должен быть определен отдельным нормативным актом. Например, приказом о проведении индексации государственного органа, в ведении или подчинении которого находится организация.
Что касается коммерческих компаний, то тут нормативных правовых актов нет. Работодатель решает самостоятельно, как именно поднимать зарплаты. Иногда это делают с помощью премий или увеличения оклада. Для этого разрабатывается локальный нормативный акт, который определяет периодичность, срок и размер проведения.
Индексация зарплаты должна касаться всех сотрудников, работающих официально. Если же начальство игнорирует факт поднятия оплаты труда, то его могут привлечь к административной ответственности. Глава СКР Александр Бастрыкин проверит невыплату зарплат сотрудникам в Новосибирске.