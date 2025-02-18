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Posted 18 февраля, 10:55

Published 18 февраля, 10:55

Modified 18 февраля, 10:57

Updated 18 февраля, 10:57

Зарплату обязаны индексировать

Жителям Новосибирска рассказали, обязан ли работодатель индексировать зарплату

18 февраля 2025, 10:55
Фото: 1MI. Зарплату обязаны индексировать
Юрист рассказал жителям Новосибирска, обязан ли работодатель индексировать зарплату.

Работодатель обязан индексировать заработную плату сотрудникам. Причем желательно делать это каждый год. Это прописано в Трудовом кодексе. Поднимать зарплату должны не только в госорганизациях, но и в коммерческих и негосударственных.

Как отметил юрист SuperJob Александр Южалин, для государственных организаций порядок индексации должен быть определен отдельным нормативным актом. Например, приказом о проведении индексации государственного органа, в ведении или подчинении которого находится организация.

Что касается коммерческих компаний, то тут нормативных правовых актов нет. Работодатель решает самостоятельно, как именно поднимать зарплаты. Иногда это делают с помощью премий или увеличения оклада. Для этого разрабатывается локальный нормативный акт, который определяет периодичность, срок и размер проведения.

Индексация зарплаты должна касаться всех сотрудников, работающих официально. Если же начальство игнорирует факт поднятия оплаты труда, то его могут привлечь к административной ответственности. Глава СКР Александр Бастрыкин проверит невыплату зарплат сотрудникам в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Индексация#Зарплата#Юрист#Работодатель#Премии
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