ЖК «Расцветай на Дуси Ковальчук»: приватная локация в сердце города

В «Расцветай на Дуси Ковальчук» будет комфортно семьям с детьми. Образовательные учреждения рядом с домом удобно для родителей и безопасно для детей. В радиусе 500 метров школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности находятся два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.