atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 11:21

Published 18 февраля, 11:21

Modified 18 февраля, 11:23

Updated 18 февраля, 11:23

ЖК «Расцветай на Дуси Ковальчук»: приватная локация в сердце города

ЖК «Расцветай на Дуси Ковальчук»: приватная локация в сердце города

18 февраля 2025, 11:21
Фото: предоставлено пресс службой ГК «Расцветай».
Реклама. ООО СЗ Астра. erid: 2W5zFJrUVEx
Жилой комплекс «Расцветай на Дуси Ковальчук» находится в Заельцовском районе Новосибирска, который привлекает покупателей жилья хорошей транспортной доступностью, развитой деловой и социальной инфраструктурой, концентрацией зеленых зон и торгово-развлекательных центров.

ГК «Расцветай» сообщило о старте продаж в ЖК «Расцветай на Дуси Ковальчук». Здесь будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.

Расположение «Расцветай на Дуси Ковальчук» — возможность жить рядом с площадью Калинина и одновременно в уединенной, приватной локации.
Расположение «Расцветай на Дуси Ковальчук» — возможность жить рядом с площадью Калинина и одновременно в уединенной, приватной локации.. Фото: предоставлено пресс службой ГК «Расцветай»

Жилой комплекс расположен 3 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта, имеет удобный выезд на одну из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска — улицу Дуси Ковальчук. До метро «Заельцовская» и площади Калинина можно добраться за 15 минут пешком, а отсюда уже ходит более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города.

При этом ЖК находится внутри квартала, вдали от оживленных магистралей рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. Такое местоположение — возможность жить одновременно рядом с одной из ключевых транспортных развязок Новосибирска и в уединенной, приватной локации.

С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие видовые характеристики на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.

В «Расцветай на Дуси Ковальчук» будет комфортно семьям с детьми. Образовательные учреждения рядом с домом удобно для родителей и безопасно для детей. В радиусе 500 метров школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности находятся два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Отдельные зоны для тихого и активного отдыха, детская площадка для разных сценариев игр, делают пространство «Расцветай на Дуси Ковальчук» удобным для жильцов разного возраста.
Отдельные зоны для тихого и активного отдыха, детская площадка для разных сценариев игр, делают пространство «Расцветай на Дуси Ковальчук» удобным для жильцов разного возраста.. Фото: предоставлено пресс службой ГК «Расцветай»

Для жителей с авто предусмотрен трехуровневый подземный паркинг. Все подробности можно узнать на сайте гкрасцветай.рф.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

ООО СЗ «Премьера». Проектная декларация на сайте: наш. дом.рф

#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика