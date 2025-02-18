ЖК «Расцветай на Дуси Ковальчук»: приватная локация в сердце города

Posted 18 февраля, 11:21
Published 18 февраля, 11:21
Modified 18 февраля, 11:23
Updated 18 февраля, 11:23
ГК «Расцветай» сообщило о старте продаж в ЖК «Расцветай на Дуси Ковальчук». Здесь будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.
Жилой комплекс расположен 3 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта, имеет удобный выезд на одну из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска — улицу Дуси Ковальчук. До метро «Заельцовская» и площади Калинина можно добраться за 15 минут пешком, а отсюда уже ходит более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города.
При этом ЖК находится внутри квартала, вдали от оживленных магистралей рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. Такое местоположение — возможность жить одновременно рядом с одной из ключевых транспортных развязок Новосибирска и в уединенной, приватной локации.
С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие видовые характеристики на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.
В «Расцветай на Дуси Ковальчук» будет комфортно семьям с детьми. Образовательные учреждения рядом с домом удобно для родителей и безопасно для детей. В радиусе 500 метров школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности находятся два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.
Для жителей с авто предусмотрен трехуровневый подземный паркинг. Все подробности можно узнать на сайте гкрасцветай.рф.
Офисы продаж ГК «Расцветай»:
+7(383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
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