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Posted 19 февраля, 08:44

Published 19 февраля, 08:44

Modified 19 февраля, 08:46

Updated 19 февраля, 08:46

Мусоровоз компании

АО «САХ» в Новосибирске нашел нового руководителя после задержания гендиректора

19 февраля 2025, 08:44
Фото: АО «САХ». Мусоровоз компании

В Новосибирске назначили врио главы АО «САХ»

В администрации Новосибирска раскрыли имя нового исполняющего обязанности главы АО «САХ».

После задержания генерального директора АО «САХ» Александра Южакова временное руководство предприятием было передано главному бухгалтеру Татьяне Сизиковой. Об этом atas.info сообщили в мэрии Новосибирска.

«Временно исполняющим обязанности генерального директора АО „Спецавтохозяйство“ назначена Сизикова Татьяна Васильевна», — подтвердили изданию в департаменте ЖКХ и энергетики Новосибирска.

Как уточняется, Сизикова будет занимать пост руководителя акционерного общества в течение ближайшей недели, пока совет директоров не примет окончательное решение о назначении нового руководителя.

Александр Южаков был задержан оперативниками УФСБ — его подозревали в вымогательстве взятки. Следствие предполагает, что с осени 2024 по февраль 2025 года он при посредничестве третьего лица требовал от предпринимательницы передать имущественные права на сумму свыше 45 млн рублей. Взамен она обязывалась внести изменения в уставные документы своей компании и передать 100% ее доли посреднику. Впоследствии соучастник был также задержан с поличным.

Южаков занял пост гендиректора АО «САХ» в июле 2024 года, сменив на этой должности Андрея Зыкова, арестованного по обвинению в растрате бюджетных средств.

Ранее прокуратура Новосибирской области потребовала расторгнуть трудовой договор с Александром Южаковым из-за нарушений антикоррупционного законодательства. По данным ведомства, он совмещал руководство муниципальным предприятием с управлением коммерческими структурами, что противоречит законодательным требованиям.

В настоящий момент ведется расследование уголовного дела в отношении Южакова, а также проводится проверка финансовой деятельности предприятия. До утверждения нового генерального директора руководство «САХ» временно остается в руках Татьяны Сизиковой.

Кто такой глава АО «САХ» Южаков и что стоит за его задержанием в Новосибирске
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