АО «САХ» в Новосибирске нашел нового руководителя после задержания гендиректора

Posted 19 февраля, 08:44
Published 19 февраля, 08:44
Modified 19 февраля, 08:46
Updated 19 февраля, 08:46
После задержания генерального директора АО «САХ» Александра Южакова временное руководство предприятием было передано главному бухгалтеру Татьяне Сизиковой. Об этом atas.info сообщили в мэрии Новосибирска.
«Временно исполняющим обязанности генерального директора АО „Спецавтохозяйство“ назначена Сизикова Татьяна Васильевна», — подтвердили изданию в департаменте ЖКХ и энергетики Новосибирска.
Как уточняется, Сизикова будет занимать пост руководителя акционерного общества в течение ближайшей недели, пока совет директоров не примет окончательное решение о назначении нового руководителя.
Александр Южаков был задержан оперативниками УФСБ — его подозревали в вымогательстве взятки. Следствие предполагает, что с осени 2024 по февраль 2025 года он при посредничестве третьего лица требовал от предпринимательницы передать имущественные права на сумму свыше 45 млн рублей. Взамен она обязывалась внести изменения в уставные документы своей компании и передать 100% ее доли посреднику. Впоследствии соучастник был также задержан с поличным.
Южаков занял пост гендиректора АО «САХ» в июле 2024 года, сменив на этой должности Андрея Зыкова, арестованного по обвинению в растрате бюджетных средств.
Ранее прокуратура Новосибирской области потребовала расторгнуть трудовой договор с Александром Южаковым из-за нарушений антикоррупционного законодательства. По данным ведомства, он совмещал руководство муниципальным предприятием с управлением коммерческими структурами, что противоречит законодательным требованиям.
В настоящий момент ведется расследование уголовного дела в отношении Южакова, а также проводится проверка финансовой деятельности предприятия. До утверждения нового генерального директора руководство «САХ» временно остается в руках Татьяны Сизиковой.