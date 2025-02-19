АО «САХ» в Новосибирске нашел нового руководителя после задержания гендиректора

Александр Южаков был задержан оперативниками УФСБ — его подозревали в вымогательстве взятки. Следствие предполагает, что с осени 2024 по февраль 2025 года он при посредничестве третьего лица требовал от предпринимательницы передать имущественные права на сумму свыше 45 млн рублей. Взамен она обязывалась внести изменения в уставные документы своей компании и передать 100% ее доли посреднику. Впоследствии соучастник был также задержан с поличным.