atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 02:36

Published 19 февраля, 02:36

Modified 19 февраля, 02:38

Updated 19 февраля, 02:38

Мальчика похитили

Бастрыкин проверит похищение ребенка отцом-австралийцем в Новосибирске

19 февраля 2025, 02:36
Фото: 1MI. Мальчика похитили
В Новосибирске похитили ребенка: делом заинтересовался глава СКР, сообщили в ведомстве.

Все случилось днем 16 февраля, когда мать гуляла со своим сыном. В один момент к ним подбежали несколько мужчин, схватили ребенка и увезли в неизвестном направлении. Женщина сразу же заявила в полицию. В похищении она обвинила своего мужа, который имеет гражданство России и Австралии.

Мать боится, что несовершеннолетнего перевезут за границу. Начались поиски ребенка и мужчины. В свою очередь сам отец ребенка записал видеообращение, в котором заявил, что с ними все хорошо, а его экс-супруга сама не давала видеться с сыном.

Возбуждено дело по факту похищения. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад с результатами расследования.

В Новосибирске возбудили дело после похищения ребенка австралийцем
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске раскрыли дело о вымогательстве 8 миллионов за похищение человекаЖительница Новосибирска обвинила экс-супруга из Австралии в похищении сынаЗа него просили 600 тысяч рублей: 20-летнего парня похитили в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Похищение#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика