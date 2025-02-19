Бастрыкин проверит похищение ребенка отцом-австралийцем в Новосибирске

Мать боится, что несовершеннолетнего перевезут за границу. Начались поиски ребенка и мужчины. В свою очередь сам отец ребенка записал видеообращение, в котором заявил, что с ними все хорошо, а его экс-супруга сама не давала видеться с сыном.