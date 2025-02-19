Бастрыкин проверит похищение ребенка отцом-австралийцем в Новосибирске

Posted 19 февраля, 02:36
Published 19 февраля, 02:36
Modified 19 февраля, 02:38
Updated 19 февраля, 02:38
Все случилось днем 16 февраля, когда мать гуляла со своим сыном. В один момент к ним подбежали несколько мужчин, схватили ребенка и увезли в неизвестном направлении. Женщина сразу же заявила в полицию. В похищении она обвинила своего мужа, который имеет гражданство России и Австралии.
Мать боится, что несовершеннолетнего перевезут за границу. Начались поиски ребенка и мужчины. В свою очередь сам отец ребенка записал видеообращение, в котором заявил, что с ними все хорошо, а его экс-супруга сама не давала видеться с сыном.
Возбуждено дело по факту похищения. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад с результатами расследования.