Бывший чиновник-коррупционер из новосибирской мэрии выходит из колонии досрочно

Posted 19 февраля, 05:00
Published 19 февраля, 05:00
Modified 19 февраля, 05:02
Updated 19 февраля, 05:02
Суд в Новосибирске удовлетворил прошение о досрочном освобождении Дмитрия Лобыни, бывшего руководителя комитета по рекламе городской администрации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Сибирь». Напомним, в апреле 2022 года чиновника приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии за коррупционные преступления.
Часть срока Лобыня отбывал в иркутской исправительной колонии строгого режима, после чего был переведён в новосибирский исправительный центр. Как установило следствие, экс-чиновник систематически получал взятки от предпринимателей за согласование проектов рекламных конструкций и выдачу разрешительных документов. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 900 тыс. рублей. Дополнительно ему инкриминировали ведение предпринимательской деятельности с нарушением закона и отмывание денег.
Ходатайство о применении УДО Лобыня подал в январе 2025 года. Администрация исправительного центра поддержала его просьбу, представив суду положительную характеристику. В материалах ФСИН отмечается, что осуждённый активно участвует в благоустройстве, посещает культурные и спортивные мероприятия, а также демонстрирует «стремление к исправлению».
Благодаря решению суда Лобыня выйдет на свободу на 1 год и 10 месяцев раньше установленного срока. Также в Новосибирске прокуратура требует уволить директора АО «САХ» Александра Южакова.