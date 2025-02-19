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Posted 19 февраля, 05:00

Published 19 февраля, 05:00

Modified 19 февраля, 05:02

Updated 19 февраля, 05:02

Осужденного выпустят раньше

Бывший чиновник-коррупционер из новосибирской мэрии выходит из колонии досрочно

19 февраля 2025, 05:00
Фото: 1MI. Осужденного выпустят раньше
Экс-чиновник новосибирской мэрии получил досрочное освобождение, о чем сообщили источники.

Суд в Новосибирске удовлетворил прошение о досрочном освобождении Дмитрия Лобыни, бывшего руководителя комитета по рекламе городской администрации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Сибирь». Напомним, в апреле 2022 года чиновника приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии за коррупционные преступления.

Часть срока Лобыня отбывал в иркутской исправительной колонии строгого режима, после чего был переведён в новосибирский исправительный центр. Как установило следствие, экс-чиновник систематически получал взятки от предпринимателей за согласование проектов рекламных конструкций и выдачу разрешительных документов. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 900 тыс. рублей. Дополнительно ему инкриминировали ведение предпринимательской деятельности с нарушением закона и отмывание денег.

Ходатайство о применении УДО Лобыня подал в январе 2025 года. Администрация исправительного центра поддержала его просьбу, представив суду положительную характеристику. В материалах ФСИН отмечается, что осуждённый активно участвует в благоустройстве, посещает культурные и спортивные мероприятия, а также демонстрирует «стремление к исправлению».

Благодаря решению суда Лобыня выйдет на свободу на 1 год и 10 месяцев раньше установленного срока. Также в Новосибирске прокуратура требует уволить директора АО «САХ» Александра Южакова.

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