Бывший чиновник-коррупционер из новосибирской мэрии выходит из колонии досрочно

Часть срока Лобыня отбывал в иркутской исправительной колонии строгого режима, после чего был переведён в новосибирский исправительный центр. Как установило следствие, экс-чиновник систематически получал взятки от предпринимателей за согласование проектов рекламных конструкций и выдачу разрешительных документов. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 900 тыс. рублей. Дополнительно ему инкриминировали ведение предпринимательской деятельности с нарушением закона и отмывание денег.