День защитника Отечества: лучшие поздравления мужчинам 23 февраля

С Днем защитника, ребята!

Пусть всё будет хорошо.

Чтобы сил на всё хватало,

Чтоб почаще вам везло!



Чтобы мужество и нежность

Сочетаться в вас могли,

Чтоб жестокость и небрежность

Исключались из души!



Чтоб семью свою хранили,

Защищали тыл родной,

Чтобы каждый вечер дома

Слышали «Мой дорогой!»