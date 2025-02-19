День защитника Отечества: лучшие поздравления мужчинам 23 февраля

Posted 19 февраля, 10:13
Published 19 февраля, 10:13
Modified 19 февраля, 10:15
Updated 19 февраля, 10:15
****
Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу пожелать силы, мужества и отваги! Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твёрдым, а каждое действие — уверенным. Желаю быть здоровым, любимым и непобедимым!
****
С Днем защитника Отчизны!
Света, радости, добра,
Мира, мужества, здоровья
И душевного тепла!
Позитива, оптимизма,
Доблести, отваги, сил,
Чтобы каждый день как праздник
В этой жизни просто был!
****
Дорогие мужчины!
В этот особенный день — День защитника Отечества — хочется выразить вам искреннюю благодарность за вашу силу, мужество и ответственность. Вы — опора семьи, защитники близких и те, на кого всегда можно положиться в трудную минуту.
Пусть ваша жизнь будет наполнена уверенностью в завтрашнем дне, яркими достижениями и теплом тех, кто вас ценит. Желаем, чтобы каждый день приносил радость новых побед, а в сердце всегда горел огонь целеустремленности и оптимизма.
Спасибо, что вы есть! С 23 Февраля!
С уважением и гордостью — ваши близкие, друзья и коллеги.
****
Вариант с юмором:
«23 Февраля — день, когда даже диванные войска заслуживают аплодисментов! Спасибо, что вы готовы „воевать“ с бытовыми проблемами, „штурмовать“ рабочие задачи и „защищать“ наш покой. Желаем, чтобы ваши носки всегда были сухими, а кофе — крепким. С праздником, герои!»
****
Поздравляем вас, мужчины,
С Двадцать третьим февраля!
Покоряйте все вершины,
Не сдавайтесь никогда!
Силы, храбрости, везения,
Чтобы грела вас любовь.
Пусть удача, мир, терпение
Побеждает вновь и вновь!
Будьте нам всегда опорой,
Защищайте от невзгод.
Счастья, радости, здоровья,
Долгой жизни на лет сто!
****
Поздравляем с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, стойкости и целеустремленности, мужества и патриотизма! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь. Огромная признательность каждому из вас за защиту нашей страны и мира в нашем обществе. С праздником!
****
С праздником вас, дорогие мужчины,
Желаем вам стойкости, веры и силы!
Неба лазурного, умных решений,
Достойных побед, великих свершений.
Здоровья вам крепкого, истинной дружбы,
Пусть будет все ладно в работе, на службе.
Любимыми будьте, чуть-чуть безмятежными,
Самыми верными, добрыми, нежными!
****
С 23 Февраля
Вас хочу поздравить!
Пусть по мирному пути
Вас судьба направит.
Чтобы не было невзгод,
Силы не кончались,
Чтоб надеждой и опорой
Вы всегда являлись.
****
Мужчины — это мужество и доблесть,
Отвага, благородство, смелость, честь.
Для женщин вы надежда и опора.
Как здорово, что вы на свете есть!
Желаем вам тревогам не сдаваться,
К сомнениям иметь иммунитет,
Над неприятностями просто посмеяться.
Любить и быть счастливыми сто лет!
****
С Днем защитника, ребята!
Пусть всё будет хорошо.
Чтобы сил на всё хватало,
Чтоб почаще вам везло!
Чтобы мужество и нежность
Сочетаться в вас могли,
Чтоб жестокость и небрежность
Исключались из души!
Чтоб семью свою хранили,
Защищали тыл родной,
Чтобы каждый вечер дома
Слышали «Мой дорогой!»