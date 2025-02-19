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Posted 19 февраля, 10:13

Published 19 февраля, 10:13

Modified 19 февраля, 10:15

Updated 19 февраля, 10:15

Поздравления мужчинам

День защитника Отечества: лучшие поздравления мужчинам 23 февраля

19 февраля 2025, 10:13
Фото: 1MI. Поздравления мужчинам
Лучшие поздравления для коллег, пап, братьев или любого мужчины с Днем защитника Отечества 23 февраля 2025 собрал Atas.info.

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Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу пожелать силы, мужества и отваги! Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твёрдым, а каждое действие — уверенным. Желаю быть здоровым, любимым и непобедимым!

Фото: pozdravko.ru

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С Днем защитника Отчизны!

Света, радости, добра,

Мира, мужества, здоровья

И душевного тепла!

Позитива, оптимизма,

Доблести, отваги, сил,

Чтобы каждый день как праздник

В этой жизни просто был!

Фото: pozdravko.ru

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Дорогие мужчины!

В этот особенный день — День защитника Отечества — хочется выразить вам искреннюю благодарность за вашу силу, мужество и ответственность. Вы — опора семьи, защитники близких и те, на кого всегда можно положиться в трудную минуту.

Пусть ваша жизнь будет наполнена уверенностью в завтрашнем дне, яркими достижениями и теплом тех, кто вас ценит. Желаем, чтобы каждый день приносил радость новых побед, а в сердце всегда горел огонь целеустремленности и оптимизма.

Спасибо, что вы есть! С 23 Февраля!

С уважением и гордостью — ваши близкие, друзья и коллеги.

Фото: pozdravko.ru

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Вариант с юмором:

«23 Февраля — день, когда даже диванные войска заслуживают аплодисментов! Спасибо, что вы готовы „воевать“ с бытовыми проблемами, „штурмовать“ рабочие задачи и „защищать“ наш покой. Желаем, чтобы ваши носки всегда были сухими, а кофе — крепким. С праздником, герои!»

Фото: pozdravko.ru

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Поздравляем вас, мужчины,

С Двадцать третьим февраля!

Покоряйте все вершины,

Не сдавайтесь никогда!

Силы, храбрости, везения,

Чтобы грела вас любовь.

Пусть удача, мир, терпение

Побеждает вновь и вновь!

Будьте нам всегда опорой,

Защищайте от невзгод.

Счастья, радости, здоровья,

Долгой жизни на лет сто!

Фото: pozdravko.ru

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Поздравляем с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, стойкости и целеустремленности, мужества и патриотизма! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь. Огромная признательность каждому из вас за защиту нашей страны и мира в нашем обществе. С праздником!

Фото: pozdravko.ru

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С праздником вас, дорогие мужчины,

Желаем вам стойкости, веры и силы!

Неба лазурного, умных решений,

Достойных побед, великих свершений.

Здоровья вам крепкого, истинной дружбы,

Пусть будет все ладно в работе, на службе.

Любимыми будьте, чуть-чуть безмятежными,

Самыми верными, добрыми, нежными!

Фото: pozdravko.ru

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С 23 Февраля

Вас хочу поздравить!

Пусть по мирному пути

Вас судьба направит.

Чтобы не было невзгод,

Силы не кончались,

Чтоб надеждой и опорой

Вы всегда являлись.

Фото: pozdravko.ru

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Мужчины — это мужество и доблесть,

Отвага, благородство, смелость, честь.

Для женщин вы надежда и опора.

Как здорово, что вы на свете есть!

Желаем вам тревогам не сдаваться,

К сомнениям иметь иммунитет,

Над неприятностями просто посмеяться.

Любить и быть счастливыми сто лет!

Фото: pozdravko.ru

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С Днем защитника, ребята!
Пусть всё будет хорошо.
Чтобы сил на всё хватало,
Чтоб почаще вам везло!

Чтобы мужество и нежность
Сочетаться в вас могли,
Чтоб жестокость и небрежность
Исключались из души!

Чтоб семью свою хранили,
Защищали тыл родной,
Чтобы каждый вечер дома
Слышали «Мой дорогой!»

Стало известно, сколько жительницы Новосибирска потратят на подарок к 23 февраля
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