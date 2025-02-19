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Posted 19 февраля, 18:07

Published 19 февраля, 18:07

Modified 20 февраля, 15:10

Updated 20 февраля, 15:10

Дешевые билеты из Москвы: куда отправиться летом меньше, чем за 30 тысяч рублей

19 февраля 2025, 18:07
Оптимальное время для покупки билетов на самолет зависит от сезона, спроса и направления. Наиболее выгодно оплачивать перелет за рубеж летом за 1-2 месяца до путешествия, выяснили аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Они составили список направлений с бюджетным перелетом из Москвы весной и летом 2025 года. Результаты находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Внутри России

Для путешествия по России весной следует покупать билеты минимум за месяц до отправления, так они будут дешевле. На пляжный отдых можно отправиться в Сочи (от 11,4 тысячи туда-обратно), культурный туризм доступен в Санкт-Петербурге (от 4,6 тысячи туда-обратно) и Казани (от 4,2 тысячи рублей туда-обратно). Любители активного отдыха могут бюджетно полететь из Москвы в Минеральные воды, билеты в обе стороны обойдутся порядка 11,4 тысячи рублей.

За гастротуризмом аналитики «Авиасейлс» посоветовали отправиться в Екатеринбург, перелет из Москвы туда-обратно стоит от 9,2 тысячи рублей. Природный туризм доступен в Петрозаводске (от 13,6 тысячи рублей в обе стороны).

Сэкономить на путешествии по России летом позволит ранняя покупка авиабилетов, отметили эксперты. Стоимость перелета в Сочи туда-обратно начинается от 16,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — от 7,7 тысячи рублей, Казань — от 8,7 тысячи рублей. В Минеральные воды летом можно отправиться за 15,6 тысячи рублей и выше (в обе стороны), в Петрозаводск — от 14 тысяч рублей, Екатеринбург — от 10,1 тысячи рублей.

Зарубежные перелеты

К числу безвизовых зарубежных направлений с наиболее дешевым перелетом из Москвы в 2025 году аналитики «Авиасейлс» отнесли Анталью (Турция) — пляжный отдых, Ереван (Армения) — культурный туризм, Бишкек (Киргизия) — активный отдых, Ташкент (Узбекистан) — гастротуризм, Минск (Белоруссия) — природный туризм.

Покупать билеты для путешествия за рубеж весной лучше за два месяца и ранее, но цены на перелет в Турцию, Таджикистан и Армению статистически ниже за 10-50 дней до отправления, отметили в компании. Улететь в Анталью весной 2025 года можно от 18,4 тысячи рублей (туда-обратно), стоимость билетов в Ереван из Москвы в обе стороны составляет от 16,9 тысячи рублей. От 22,9 тысячи рублей туда-обратно начинаются цены на перелет в Бишкек, от 17,2 тысячи рублей — в Ташкент, от 9,6 тысячи рублей — в Минск.

Летом сэкономить на билетах также позволит заблаговременная покупка — за 1-2 месяца. На турецкий курорт можно улететь за 27,4 тысячи рублей и выше (туда-обратно), в Ереван — от 24 тысячи рублей. Перелет в Бишкек и обратно в Москву обойдется от 29,9 тысячи рублей. Билеты в Ташкент туда-обратно стоят от 17,9 тысячи рублей, в Минск — от 9,6 тысячи рублей.

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