Десятки домов в Новосибирске остались без отопления и горячей воды

Posted 19 февраля, 16:59
Published 19 февраля, 16:59
Modified 19 февраля, 17:01
Updated 19 февраля, 17:01
Без тепла остались жители Ленинского и Кировского районов. Согласно данным карты отключений, теплоснабжение временно прервали в связи с плановыми работами на теплосетях. Отопления и горячей воды нет в домах на улицах Киевская, Плахотного, Пархоменко, Янтарная, Амурская, Римского-Корсакова и других. Вернуть отопление жителям Ленинского района обещают к 05.00 утра 20 февраля.
В Кировском районе без тепла остались дома на ул. Зорге. Вернуть отопление обещают уже к 02.00 20 февраля.
Стоит отметить, температура в ночь с 19 на 20 февраля составила -7°, утром 20 февраля ожидается -13°.
Ранее новосибирцам удалось получить более 3 млн рублей после коммунальной аварии.