Десятки домов в Новосибирске остались без отопления и горячей воды

Без тепла остались жители Ленинского и Кировского районов. Согласно данным карты отключений, теплоснабжение временно прервали в связи с плановыми работами на теплосетях. Отопления и горячей воды нет в домах на улицах Киевская, Плахотного, Пархоменко, Янтарная, Амурская, Римского-Корсакова и других. Вернуть отопление жителям Ленинского района обещают к 05.00 утра 20 февраля.