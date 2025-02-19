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Posted 19 февраля, 16:59

Published 19 февраля, 16:59

Modified 19 февраля, 17:01

Updated 19 февраля, 17:01

Отопления нет в десятках домов

Десятки домов в Новосибирске остались без отопления и горячей воды

19 февраля 2025, 16:59
Фото: 1MI. Отопления нет в десятках домов
В минувшую среду 19 февраля в Новосибирске без отопления остались жители более 300 жилых домов, что следует по данным карты отключений.

Без тепла остались жители Ленинского и Кировского районов. Согласно данным карты отключений, теплоснабжение временно прервали в связи с плановыми работами на теплосетях. Отопления и горячей воды нет в домах на улицах Киевская, Плахотного, Пархоменко, Янтарная, Амурская, Римского-Корсакова и других. Вернуть отопление жителям Ленинского района обещают к 05.00 утра 20 февраля.

В Кировском районе без тепла остались дома на ул. Зорге. Вернуть отопление обещают уже к 02.00 20 февраля.

Стоит отметить, температура в ночь с 19 на 20 февраля составила -7°, утром 20 февраля ожидается -13°.

Ранее новосибирцам удалось получить более 3 млн рублей после коммунальной аварии.

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