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Posted 19 февраля, 02:31

Published 19 февраля, 02:31

Modified 19 февраля, 02:33

Updated 19 февраля, 02:33

Деньги пришли на карту молодого мужчины

Дроппер выплатил обманутому мошенниками новосибирскому пенсионеру 350 тысяч

19 февраля 2025, 02:31
Фото: Изображение Midjourney. Деньги пришли на карту молодого мужчины
Жителю Новосибирска вернули деньги после обмана мошенников: детали дала прокуратура.

Пенсионера из Коченевского района обманули мошенники. Они представились по телефону сотрудниками банка и провели преступные схемы со снятием денег со счета новосибирца. Средства были похищены.

Расследование дела по факту мошенничества показало, что деньги перечислили на счет 21-летнего жителя Республики Татарстан. С дроппера взыскали всю сумму и процент за пользование. Пенсионеру отдали 350 тысяч рублей.

Это не единственный случай обмана пожилых людей из Новосибирска. Недавно аферисты обманули женщину на 180 тысяч рублей. С дроппера также взыскали деньги.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Пенсионеры#Деньги#Мошенники#Обман
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