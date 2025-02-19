Дроппер выплатил обманутому мошенниками новосибирскому пенсионеру 350 тысяч

Posted 19 февраля, 02:31
Published 19 февраля, 02:31
Modified 19 февраля, 02:33
Updated 19 февраля, 02:33
Пенсионера из Коченевского района обманули мошенники. Они представились по телефону сотрудниками банка и провели преступные схемы со снятием денег со счета новосибирца. Средства были похищены.
Расследование дела по факту мошенничества показало, что деньги перечислили на счет 21-летнего жителя Республики Татарстан. С дроппера взыскали всю сумму и процент за пользование. Пенсионеру отдали 350 тысяч рублей.
Это не единственный случай обмана пожилых людей из Новосибирска. Недавно аферисты обманули женщину на 180 тысяч рублей. С дроппера также взыскали деньги.