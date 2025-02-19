Фигуранты дела о хищении человека могут быть близкими главы Краснозерского района

Напомним, накануне правоохранители рассказали о задержании четырех человек: Игоря и Виталия Семеновых, Дмитрия Горлова и Снежаны Маркиной. По версии следствия, они насильно вывезли мужчину с улицы Котовского в Ленинском районе Новосибирска и доставили его в реабилитационный центр, расположенный в Новосибирском районе. Задержанные требовали от потерпевшего выплату 8 млн рублей в счет погашения долга, вынуждая его продать автомобиль и недвижимость. Потерпевший согласился на исполнение требования, после чего его освободили.