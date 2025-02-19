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Posted 19 февраля, 08:31

Published 19 февраля, 08:31

Modified 19 февраля, 08:33

Updated 19 февраля, 08:33

Оксана Семенова

Фигуранты дела о хищении человека могут быть близкими главы Краснозерского района

19 февраля 2025, 08:31
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области. Оксана Семенова
Задержаные ранее несколько человек, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег, могут являться ближайшими близкими главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой.

Фигуранты уголовного дела о похищении человека Игорь и Виталий Семеновы якобы являются супругом и сыном чиновницы. Об этом сообщают источники telegram-канала «Сибирский экспресс».

Напомним, накануне правоохранители рассказали о задержании четырех человек: Игоря и Виталия Семеновых, Дмитрия Горлова и Снежаны Маркиной. По версии следствия, они насильно вывезли мужчину с улицы Котовского в Ленинском районе Новосибирска и доставили его в реабилитационный центр, расположенный в Новосибирском районе. Задержанные требовали от потерпевшего выплату 8 млн рублей в счет погашения долга, вынуждая его продать автомобиль и недвижимость. Потерпевший согласился на исполнение требования, после чего его освободили.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Суд постановил отправить Игоря и Виталия Семеновых в следственный изолятор, а Горлова и Маркину — под домашний арест.

Оксана Семенова занимает посты главы муниципального образования с 2020 года. Она была назначена районным советом. В мае 2024 года в отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, связанное с передачей муниципального имущества по заниженной стоимости. Ущерб от этих действий оценили в 2,5 миллиона рублей. Суд назначил ей домашний арест, а в ноябре ее апелляция была отклонена.

Глава района
Глава района. Фото: 1MI, телеграм-канал «Глава Краснозерского района».

Редакция Atas.Info обратилась в региональные управления ФСБ и Следственного комитета, но там оперативных комментариев предоставить не смогли. В администрации Краснозерского района также не удалось получить разъяснения относительно причастности родственников Семеновой к этому уголовному делу.

Отметим, что На официальном сайте администрации Краснозерского района Оксана Семенова до сих пор числится в должности главы, однако временное руководство осуществляет ее заместитель по социальным вопросам Марина Шевлюга.

ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Уголовное дело#ФСБ#Следственный комитет#Краснозерский район#Оксана Семенова#Похищение#Вымогательство#Домашний арест
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