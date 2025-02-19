На Новосибирскую область обрушатся весенние морозы до -35 градусов

При этом начало календарной весны в Сибири окажется экстремально суровым: в третьей декаде марта в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до –35°C. Подобные контрасты связаны с взаимодействием арктических антициклонов и атлантических воздушных масс. Именно это приводит к резким перепадам между ранними и поздними весенними месяцами.