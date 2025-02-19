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Posted 19 февраля, 02:14

Published 19 февраля, 02:14

Modified 19 февраля, 02:16

Updated 19 февраля, 02:16

Холодно будет весной

На Новосибирскую область обрушатся весенние морозы до -35 градусов

19 февраля 2025, 02:14
Фото: atas.info. Холодно будет весной
Климатолог из Новосибирска объяснил причины резких температурных колебаний в марте.

Специалист в области климатологии Алексей Непомнящих прокомментировал прогноз на весенний сезон в Сибири и других регионах России. По его словам, ключевым фактором погодных изменений станет интенсивный перенос прогретых воздушных потоков со стороны Атлантического океана, который сохранится в течение ближайших месяцев.

Эксперт подчеркнул, что в большинстве крупных городов страны средние температурные показатели весной превысят привычные значения на 1,4°C. Однако распределение тепла будет неравномерным. Например, в Новосибирске, Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону наиболее высокая аномалия прогнозируется в апреле, пишет Сиб.фм.

При этом начало календарной весны в Сибири окажется экстремально суровым: в третьей декаде марта в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до –35°C. Подобные контрасты связаны с взаимодействием арктических антициклонов и атлантических воздушных масс. Именно это приводит к резким перепадам между ранними и поздними весенними месяцами.

Таким образом, жителям центральных сибирских территорий стоит готовиться к затяжным морозам в марте, которые сменятся заметным потеплением уже в середине апреля. Тем временем погодные сервисы морозов не обещают.

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