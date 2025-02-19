Новосибирск произвел впечатление на Екатерину Мизулину

Posted 19 февраля, 12:48
Published 19 февраля, 12:48
Modified 19 февраля, 12:50
Updated 19 февраля, 12:50
Мизулина сопровождает Дронова на его концертах по России, проводит встречи с местными жителями и иногда намекает своим подписчикам в социальных сетях о том, какой город она посетит следующим.
19 февраля известный певец и Глава Лиги безопасного интернета появились вместе на публике в Новосибирске. Слухи о вероятных отношениях пара не отрицает, однако при этом и не подтверждает.
После визита Екатерина высказалась в своем канале, что город ей очень понравился, также отметив позитивные впечатления от Сибирского федерального округа. Она пообещала подписчикам приехать снова после того, как решит «рабочий вопрос» в столице.