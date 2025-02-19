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Posted 19 февраля, 12:48

Published 19 февраля, 12:48

Modified 19 февраля, 12:50

Updated 19 февраля, 12:50

Мизулина опубликовала фото из Новосибирска

Новосибирск произвел впечатление на Екатерину Мизулину

19 февраля 2025, 12:48
Фото: Телеграмм-канал «Екатерина Мизулина 2.0». Мизулина опубликовала фото из Новосибирска
Глава Лиги безопасного интернета посетила концерт SHAMANа в Новосибирске и призналась в симпатии к городу в личном телеграмм-канале.

Мизулина сопровождает Дронова на его концертах по России, проводит встречи с местными жителями и иногда намекает своим подписчикам в социальных сетях о том, какой город она посетит следующим.

19 февраля известный певец и Глава Лиги безопасного интернета появились вместе на публике в Новосибирске. Слухи о вероятных отношениях пара не отрицает, однако при этом и не подтверждает.

После визита Екатерина высказалась в своем канале, что город ей очень понравился, также отметив позитивные впечатления от Сибирского федерального округа. Она пообещала подписчикам приехать снова после того, как решит «рабочий вопрос» в столице.

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