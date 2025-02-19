Новосибирской компании грозит банкротство из-за новых правил маркировки

Posted 19 февраля, 13:41
Published 19 февраля, 13:41
Modified 19 февраля, 15:27
Updated 19 февраля, 15:27
Работники АО «Проксима» (торговая марка «Приправыч») могут попасть под сокращение. О том, чем новые правила грозят компании-производителю, заместитель гендиректора Светлана Стычук рассказала «Прецеденту».
С 1 июля 2025 года производителей обяжут маркировать специи, соусы и суповые заготовки. По словам Стычук, маркировка по новым правилам станет слишком затратной — производство не сможет покрыть ее.
Как сообщает руководство АО «Проксима», предприятию придется взять кредит не менее чем на 2 млрд рублей, сменить оборудование и повысить цены на итоговую продукцию, из-за чего продажи могут значительно снизиться.
Сотни сибиряков, занятых на предприятии, опубликовали видеообращение к Владимиру Путину. Так, люди, которые проработали на предприятии более 20 лет и теперь рискуют остаться без работы, надеются привлечь внимание к проблеме.