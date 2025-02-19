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Posted 19 февраля, 13:41

Published 19 февраля, 13:41

Modified 19 февраля, 15:27

Updated 19 февраля, 15:27

Крупная компания может обанкротиться

Новосибирской компании грозит банкротство из-за новых правил маркировки

19 февраля 2025, 13:41
Фото: Изображение Midjourney. Крупная компания может обанкротиться
Торговая марка «Приправыч» может исчезнуть из-за невыполнимых условий маркировки «Честный знак».

Работники АО «Проксима» (торговая марка «Приправыч») могут попасть под сокращение. О том, чем новые правила грозят компании-производителю, заместитель гендиректора Светлана Стычук рассказала «Прецеденту».

С 1 июля 2025 года производителей обяжут маркировать специи, соусы и суповые заготовки. По словам Стычук, маркировка по новым правилам станет слишком затратной — производство не сможет покрыть ее.

Как сообщает руководство АО «Проксима», предприятию придется взять кредит не менее чем на 2 млрд рублей, сменить оборудование и повысить цены на итоговую продукцию, из-за чего продажи могут значительно снизиться.

Сотни сибиряков, занятых на предприятии, опубликовали видеообращение к Владимиру Путину. Так, люди, которые проработали на предприятии более 20 лет и теперь рискуют остаться без работы, надеются привлечь внимание к проблеме.

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