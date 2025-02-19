«Открыл окно — чуть не вырвало»: новосибирцы жалуются на невыносимую вонь

Из-за отсутствия ветра воздух застаивается, в городах и районах ощущается запах гари, а над населенными пунктами висит дымка. Если в Новосибирске люди жалуются в основном на запах гари и едкий смог, то в Бердске ситуация другая. Местные жители заявляют, что их буквально накрыло удушающей вонью. Люди уверяют: запах напоминает птичий помет и делает пребывание на улице невозможным. Большинство уверено, что источник вони — птицефабрика в соседнем Искитиме.