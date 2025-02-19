«Открыл окно — чуть не вырвало»: новосибирцы жалуются на невыносимую вонь

Posted 19 февраля, 04:25
Published 19 февраля, 04:25
Modified 19 февраля, 04:27
Updated 19 февраля, 04:27
В Новосибирской области снова объявлен режим «чёрного неба». Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) был введён в Новосибирской области вечером 18 февраля и продлится как минимум до 19 февраля. В такие периоды предприятия обязаны снижать выбросы.
Из-за отсутствия ветра воздух застаивается, в городах и районах ощущается запах гари, а над населенными пунктами висит дымка. Если в Новосибирске люди жалуются в основном на запах гари и едкий смог, то в Бердске ситуация другая. Местные жители заявляют, что их буквально накрыло удушающей вонью. Люди уверяют: запах напоминает птичий помет и делает пребывание на улице невозможным. Большинство уверено, что источник вони — птицефабрика в соседнем Искитиме.
«Вчера вечером открыл окно проветрить, и буквально сразу меня чуть не вырвало. В воздухе ужасная вонища! Чем-то напоминает разлагающиеся отходы или птичий помет. Дышать невозможно, все в горле першит», — рассказал atas.info бердчанин Михаил.
Другие бердчане подтверждают, что запах действительно похож на отходы птицефабрики, но уверены, что ситуация становится хуже с каждым годом.
«Такое случается не первый раз, но в этот раз просто за гранью. Как будто всю ночную смену выгружали куриный навоз прямо на улицы. И ведь ветер стоит, ничего не развеивается. Окна открыть невозможно, в квартирах уже стоит этот отвратительный запах!», — пожаловалась жительница Елена.
Отметим, что по данным сервиса IQAir, который занимается мониторингом качества воздуха, уровень загрязнения оценивается на 171 AQI (индекс качества воздуха, разработанный в США). При этом хорошим воздух считается при значениях от 0 до 50, до 100 — приемлимый уровень, а до 150 — уже повышенный уровень загрязнения.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ ни в Новосибирске, ни в Бердске не выявлено. А прогнозы говорят о том, что уже завтра 20 февраля потеплеет до -4…-6 градусов днем и -13…-15 градусов ночью. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.