Продюсер назвал гонорар скандального новосибирского актера Павла Прилучного

Posted 19 февраля, 16:39
Published 19 февраля, 16:39
Modified 19 февраля, 16:41
Updated 19 февраля, 16:41
Сергей Дворцов рассказал СМИ об опыте работы со знаменитым актером. По словам продюсера, Прилучный имеет успех у российского зрителя, пользуется спросом в индустрии и имеет высокий гонорар за съемки.
Дворцов отметил, что работать с актером непросто из-за его сложного характера и скандальной репутации. Его называют агрессивным, эмоциональным и крайне неуступчивым. «Как и все творческие люди», — добавил продюсер к характеристике знаменитости.
По словам Дворцова, за один день съемок Прилучный получает от 3 до 3,5 млн рублей.
Ранее семья Прилучного снова оказалась в центре скандала: сын Тимофей обругал свою мать, случайно встретив ее в общественном месте.