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Posted 19 февраля, 16:39

Published 19 февраля, 16:39

Modified 19 февраля, 16:41

Updated 19 февраля, 16:41

Павел Прилучный

Продюсер назвал гонорар скандального новосибирского актера Павла Прилучного

19 февраля 2025, 16:39
Фото: Lenta.ru. Павел Прилучный
Продюсер Дворцов раскрыл гонорар популярного актера из Сибири, однако упомянул скандальную репутацию звезды.

Сергей Дворцов рассказал СМИ об опыте работы со знаменитым актером. По словам продюсера, Прилучный имеет успех у российского зрителя, пользуется спросом в индустрии и имеет высокий гонорар за съемки.

Дворцов отметил, что работать с актером непросто из-за его сложного характера и скандальной репутации. Его называют агрессивным, эмоциональным и крайне неуступчивым. «Как и все творческие люди», — добавил продюсер к характеристике знаменитости.

По словам Дворцова, за один день съемок Прилучный получает от 3 до 3,5 млн рублей.

Ранее семья Прилучного снова оказалась в центре скандала: сын Тимофей обругал свою мать, случайно встретив ее в общественном месте.

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