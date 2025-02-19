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Posted 19 февраля, 11:41

Published 19 февраля, 11:41

Modified 19 февраля, 11:47

Updated 19 февраля, 11:47

Большинство респондентов готовят блины по семейному рецепту

Проверьте себя: насколько хорошо вы знаете традиции Масленицы

19 февраля 2025, 11:41
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Большинство респондентов готовят блины по семейному рецепту

Жители Новосибирска рассказали о семейных традициях празднования Масленицы

По данным опроса аналитиков «Авито», каждый второй житель Новосибирска ежегодно отмечает Масленицу, однако больше половины сибиряков не знают историю праздника.

Масленица — один из самых популярных и любимых праздников в Новосибирске, выяснили аналитики. Согласно данным опроса, более 80% опрошенных обязательно готовят блины по семейному рецепту, 39% сжигают чучело Масленицы, 25% посещают тематические мероприятия.

Масленицу любит как старшее поколение, так и молодежь. Именно последние чаще всего откладывают домашние дела и посещают концерты и праздничные гуляния.

В преддверии праздника новосибирцы чаще покупают все необходимое для приготовления блинов: возрастают продажи чугунных и электрических блинниц, сковород, лопаток и венчиков, отмечают аналитики.

Однако при этом только четверть респондентов хорошо знает историю Масленицы. Более половины знают только общие факты. Главным символом праздника большинство (72%) считает Весну-красну, которая является олицетворением весны. В целом наибольшая часть респондентов (43%) никак не провожают зиму помимо Масленицы — просто ждут солнца и тепла.

Ранее новосибирцам рассказали, стоит ли ждать скорого прихода теплой весенней погоды.

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