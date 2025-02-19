Проверьте себя: насколько хорошо вы знаете традиции Масленицы

Однако при этом только четверть респондентов хорошо знает историю Масленицы. Более половины знают только общие факты. Главным символом праздника большинство (72%) считает Весну-красну, которая является олицетворением весны. В целом наибольшая часть респондентов (43%) никак не провожают зиму помимо Масленицы — просто ждут солнца и тепла.