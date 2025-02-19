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Posted 19 февраля, 06:44

Published 19 февраля, 06:44

Modified 19 февраля, 09:42

Updated 19 февраля, 09:42

Ночной Кремль в Казани

Путешествие из Новосибирска в Казань: зимняя сказка для любителей прогулок и угощений

19 февраля 2025, 06:44
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Ночной Кремль в Казани

Житель Новосибирска рассказал, почему зимой стоит уехать из города в Казань

Казань в последние годы стала популярным туристическим местом. Традиционно город раскрывается во всей красе летом, однако Казань — уникальный случай, с ней особенно приятно знакомиться в холодное время года. Впечатлениями от зимней столицы Татартана поделился корреспондент Atas.Info.

А как гулять? О татарских морозах

Зима есть зима, и на большей территории России преимущественно холодно. Однако если вы не хотите резко менять климат, но при этом хотите, чтобы зима была чуть теплее, то поездка из Новосибирска в Казань — лучший вариант. Моя поездка пришлась на 30 января — 7 февраля. Пока в Новосибирске в эти дни температура была ниже -10 градусов, в Казани она держалась около 0, а иногда даже достигала +2 градусов. Погода была скорее весенняя, нежели зимняя. Конечно, в некоторые годы в Татарстане случаются резкие морозы, и температура становится менее комфортной, но нам повезло.

Если в Казани становилось холоднее, то выпадал снег — и это тоже было особенное чувство. Зима здесь ощущается иначе, чем в Новосибирске. Мороз не сковывает, а атмосфера больше напоминает картинку из фильмов про Рождество где-нибудь в Нью-Йорке. Белый снег покрывает улицы, от чего прогулки становятся только романтичнее.

Теплая погода — главный плюс для прогулок. Перед поездкой я составила маршрут с множеством точек, куда можно зайти погреться, опасаясь, что буду замерзать. Однако 80% времени я проводила на улице и не чувствовала холода, хотя на всякий случай я носила с собой варежки. Кстати, половину дней в отпуске я проходила в осенних кроссовках и демисезонном пальто.

Старо-Татарская слобода
Утки на озере Кабан
Улица Казани
Старо-Татарская слобода. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Но даже если вы нетерпимы к самому слабому холоду, у Казани есть свое преимущество. Здесь согревает национальная татарская кухня, о которой я расскажу далее.

Вкусно согреваемся. О татарской кухне

Главный татарский напиток — это чай. На каждый прием пищи у нас был чай. Если летом нет особого желания его пить, больше хочется наслаждаться прохладными лимонадами, то зимой, весной и осенью чай заходит на ура. В Казани чай — это традиция, он ароматный, душистый. Существует традиция масштабных татарских чаепитий, когда к чаю подают не только напиток, но и разнообразные угощения: сухофрукты, варенье, мед, каймак (деревенская сметана с медом), пастилу, орехи и другие сладости.

Мой топ для распития чая — это чайная в Старо-Татарской слободе. Там подают разные виды национальных десертов и вкуснейшую традиционную выпечку. А если вы хотите напиться вдоволь, обязательно возьмите чаепитие — оно обойдется в 1600 рублей, и за час вы не заметите, как выпьете 2 литра чая. Местный каймак и деревенский сахар вас приятно удивят.

Обед в чайной
Обед в чайной
Обед в чайной
Обед в чайной
Обед в чайной. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Также чаепитие стоит попробовать в «Чирэме» — одном из самых респектабельных ресторанов в Казанском Кремле. Правда, цены здесь кусаются — больше 900 рублей за чайник, но это того стоит.

Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Татарская кухня идеально подходит для зимы. Она насыщенная, сытная, в ней много выпечки. В жару хочется легких салатов, но зимой утка, гусь, телятина и конина — именно то, что нужно. Выпечку — эчпочмак, элеш, бэлеш — принято подавать с бульоном, который также согревает.

Обед в Алан-Аш
Обед в Перемячной
Обед в татарской кулинарии
Обед в Тюбетее
Обед в татарской кулинарии
Обед в Алан-Аш. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Вот мой топ заведений с национальной кухней:

  • Чирэм — дорого (средний чек на двоих — 5000 рублей), но приятная атмосфера, расположен на территории Кремля, а кухня — высший класс. Обязательно возьмите кыстыбый, он здесь лучший во всей Казани.
  • Ugar — тоже дорогой ресторан (около 4000 рублей на двоих), здесь подают, по моему мнению, лучший эчпочмак.
  • Чайная в Старо-Татарской слободе — аутентичное заведение (800 рублей на двоих), оформленное в стиле татарской усадьбы. Здесь обязательно стоит попробовать эчпочмак с бульоном, который также готовят на вынос, как кофе.
  • Сказка — семейный ресторан с давней историей (5000 рублей на двоих), здесь подают правильный чай — с курагой, молоком и потом уже с заваркой.
  • Тюбетей — сеть быстрого питания с национальной кухней, недорого (1000 рублей на двоих). Мояглавная рекомендация — попробовать здесь татарский штрудель.
  • Татарская кулинария — небольшая пекарня неподалеку от парка Черное озеро. Здесь свежая выпечка и ароматный азу по-татарски (1200 рублей на двоих).
Обед в Ugar
Обед в Чирэме
Обед в Ugar
Обед в Ugar
Обед в Тюбетее
Обед в KSTB
Обед в Сказке
Обед в татарской кулинарии
Обед в Чирэме
Обед в Чирэме
Обед в Ugar. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Также советую заглянуть в сувенирные магазины: утиный паштет на улице Баумана (120-150 рублей) и бастурма из конины на Центральном рынке (350 рублей).

Центральный рынок
Центральный рынок
Центральный рынок. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Но в Казани зимой есть большое количество других активностей, о которых мы расскажем во второй части. Вы узнаете, где в Татарстане занимаются зимним дайвингом и чем заняться в столице Республики в мороз.

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