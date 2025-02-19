Путешествие из Новосибирска в Казань: зимняя сказка для любителей прогулок и угощений

Зима есть зима, и на большей территории России преимущественно холодно. Однако если вы не хотите резко менять климат, но при этом хотите, чтобы зима была чуть теплее, то поездка из Новосибирска в Казань — лучший вариант. Моя поездка пришлась на 30 января — 7 февраля. Пока в Новосибирске в эти дни температура была ниже -10 градусов, в Казани она держалась около 0, а иногда даже достигала +2 градусов. Погода была скорее весенняя, нежели зимняя. Конечно, в некоторые годы в Татарстане случаются резкие морозы, и температура становится менее комфортной, но нам повезло.