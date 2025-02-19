Путешествие из Новосибирска в Казань: зимняя сказка для любителей прогулок и угощений

Posted 19 февраля, 06:44
Published 19 февраля, 06:44
Modified 19 февраля, 09:42
Updated 19 февраля, 09:42
Зима есть зима, и на большей территории России преимущественно холодно. Однако если вы не хотите резко менять климат, но при этом хотите, чтобы зима была чуть теплее, то поездка из Новосибирска в Казань — лучший вариант. Моя поездка пришлась на 30 января — 7 февраля. Пока в Новосибирске в эти дни температура была ниже -10 градусов, в Казани она держалась около 0, а иногда даже достигала +2 градусов. Погода была скорее весенняя, нежели зимняя. Конечно, в некоторые годы в Татарстане случаются резкие морозы, и температура становится менее комфортной, но нам повезло.
Если в Казани становилось холоднее, то выпадал снег — и это тоже было особенное чувство. Зима здесь ощущается иначе, чем в Новосибирске. Мороз не сковывает, а атмосфера больше напоминает картинку из фильмов про Рождество где-нибудь в Нью-Йорке. Белый снег покрывает улицы, от чего прогулки становятся только романтичнее.
Теплая погода — главный плюс для прогулок. Перед поездкой я составила маршрут с множеством точек, куда можно зайти погреться, опасаясь, что буду замерзать. Однако 80% времени я проводила на улице и не чувствовала холода, хотя на всякий случай я носила с собой варежки. Кстати, половину дней в отпуске я проходила в осенних кроссовках и демисезонном пальто.
Но даже если вы нетерпимы к самому слабому холоду, у Казани есть свое преимущество. Здесь согревает национальная татарская кухня, о которой я расскажу далее.
Главный татарский напиток — это чай. На каждый прием пищи у нас был чай. Если летом нет особого желания его пить, больше хочется наслаждаться прохладными лимонадами, то зимой, весной и осенью чай заходит на ура. В Казани чай — это традиция, он ароматный, душистый. Существует традиция масштабных татарских чаепитий, когда к чаю подают не только напиток, но и разнообразные угощения: сухофрукты, варенье, мед, каймак (деревенская сметана с медом), пастилу, орехи и другие сладости.
Мой топ для распития чая — это чайная в Старо-Татарской слободе. Там подают разные виды национальных десертов и вкуснейшую традиционную выпечку. А если вы хотите напиться вдоволь, обязательно возьмите чаепитие — оно обойдется в 1600 рублей, и за час вы не заметите, как выпьете 2 литра чая. Местный каймак и деревенский сахар вас приятно удивят.
Также чаепитие стоит попробовать в «Чирэме» — одном из самых респектабельных ресторанов в Казанском Кремле. Правда, цены здесь кусаются — больше 900 рублей за чайник, но это того стоит.
Татарская кухня идеально подходит для зимы. Она насыщенная, сытная, в ней много выпечки. В жару хочется легких салатов, но зимой утка, гусь, телятина и конина — именно то, что нужно. Выпечку — эчпочмак, элеш, бэлеш — принято подавать с бульоном, который также согревает.
Вот мой топ заведений с национальной кухней:
Также советую заглянуть в сувенирные магазины: утиный паштет на улице Баумана (120-150 рублей) и бастурма из конины на Центральном рынке (350 рублей).
Но в Казани зимой есть большое количество других активностей, о которых мы расскажем во второй части. Вы узнаете, где в Татарстане занимаются зимним дайвингом и чем заняться в столице Республики в мороз.