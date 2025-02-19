Ресторан за 4 млн продают в центре Новосибирска — как он выглядит и что о нем говорят

Posted 19 февраля, 06:26
Published 19 февраля, 06:26
Modified 19 февраля, 06:42
Updated 19 февраля, 06:42
Заведение общественного питание находится на Красном проспекте, 22. Судя по дизайну ресторана, это Chimichurri, который открылся год назад. Средний чек там составлял 1,5 тысячи рублей.
Однако в конце января он закрылся по неизвестным причинам. В сервисах пишут, что филиал временно не работает. Позже появилось объявление о продаже заведения. Просят бизнесмены за ресторан 4 млн рублей.
Площадь помещения превышает 210 квадратов. Окупится заведение через год. Аренда помещения стоит свыше 400 тысяч рублей — оно полностью оборудовано мебелью и техникой. Посмотрели объявление за пару дней уже четыреста пользователей.
Судя по отзывам 2ГИС, посетителям было по-душе данное заведение. Они хвалили дизайн, концепцию и блюда ресторана. Однако нашлись и те, кому не зашли блюда, а также обслуживание. Также в Новосибирске продают эксклюзивную картину конца 18 века за 1,15 млн.