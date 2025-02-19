Ресторан за 4 млн продают в центре Новосибирска — как он выглядит и что о нем говорят

Судя по отзывам 2ГИС, посетителям было по-душе данное заведение. Они хвалили дизайн, концепцию и блюда ресторана. Однако нашлись и те, кому не зашли блюда, а также обслуживание. Также в Новосибирске продают эксклюзивную картину конца 18 века за 1,15 млн.