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Posted 19 февраля, 06:26

Published 19 февраля, 06:26

Modified 19 февраля, 06:42

Updated 19 февраля, 06:42

Сколько стоит ресторан

Ресторан за 4 млн продают в центре Новосибирска — как он выглядит и что о нем говорят

19 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI. Сколько стоит ресторан

В Новосибирске продают ресторан за 4 млн рублей

В Новосибирске продается ресторан в центре города: объявление появилось на одном из сайтов.

Заведение общественного питание находится на Красном проспекте, 22. Судя по дизайну ресторана, это Chimichurri, который открылся год назад. Средний чек там составлял 1,5 тысячи рублей.

Фото: 2ГИС

Однако в конце января он закрылся по неизвестным причинам. В сервисах пишут, что филиал временно не работает. Позже появилось объявление о продаже заведения. Просят бизнесмены за ресторан 4 млн рублей.

Фото: 2ГИС

Площадь помещения превышает 210 квадратов. Окупится заведение через год. Аренда помещения стоит свыше 400 тысяч рублей — оно полностью оборудовано мебелью и техникой. Посмотрели объявление за пару дней уже четыреста пользователей.

Фото: 2ГИС

Судя по отзывам 2ГИС, посетителям было по-душе данное заведение. Они хвалили дизайн, концепцию и блюда ресторана. Однако нашлись и те, кому не зашли блюда, а также обслуживание. Также в Новосибирске продают эксклюзивную картину конца 18 века за 1,15 млн.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Ресторан
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