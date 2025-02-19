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Posted 19 февраля, 10:42

Published 19 февраля, 10:42

Modified 19 февраля, 10:44

Updated 19 февраля, 10:44

Самолет авиакомпании S7

Самолет до Новосибирска подал сигнал бедствия — что произошло

19 февраля 2025, 10:42
Фото: Алена Богинская. atas.info. Самолет авиакомпании S7

Летевший в Новосибирск самолет S7 подал сигнал бедствия

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом Самара-Новосибирск, оказался в чрезвычайной ситуации из-за критически малого запаса топлива.

Запрос на экстренную посадку был подан экипажем в Барнауле. Основной проблемой во время инцидента стал густой туман, окутавший территорию новосибирского аэропорта Толмачёво. Неблагоприятные метеоусловия вынудили пилотов изменить курс и направиться на запасную площадку. Однако во время манёвра экипаж столкнулся с нехваткой топлива, что заставило его объявить сигнал бедствия Mayday.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, авиасудно успешно приземлилось на взлётно-посадочной полосе аэропорта Барнаула спустя 12 минут после подачи тревожного сообщения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Руководство аэропорта Толмачёво сообщает, что из-за плотного тумана задержки рейсов наблюдаются не только в Новосибирске, но и в соседних городах, включая Барнаул, Абакан и Новокузнецк.

В связи с произошедшим Росавиация инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Специалисты авиационных служб изучают данные полёта, переговоры экипажа с диспетчерами и техническое состояние воздушного судна. Тем временем пассажиры рейса S7-5034 были доставлены в Новосибирск резервным транспортом.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Топливо#Самолет#Туман#Пассажиры#Аэропорт Толмачёво#Барнаул#S7 Airlines
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