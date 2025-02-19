Самолет до Новосибирска подал сигнал бедствия — что произошло

Posted 19 февраля, 10:42
Published 19 февраля, 10:42
Modified 19 февраля, 10:44
Updated 19 февраля, 10:44
Запрос на экстренную посадку был подан экипажем в Барнауле. Основной проблемой во время инцидента стал густой туман, окутавший территорию новосибирского аэропорта Толмачёво. Неблагоприятные метеоусловия вынудили пилотов изменить курс и направиться на запасную площадку. Однако во время манёвра экипаж столкнулся с нехваткой топлива, что заставило его объявить сигнал бедствия Mayday.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, авиасудно успешно приземлилось на взлётно-посадочной полосе аэропорта Барнаула спустя 12 минут после подачи тревожного сообщения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Руководство аэропорта Толмачёво сообщает, что из-за плотного тумана задержки рейсов наблюдаются не только в Новосибирске, но и в соседних городах, включая Барнаул, Абакан и Новокузнецк.
В связи с произошедшим Росавиация инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Специалисты авиационных служб изучают данные полёта, переговоры экипажа с диспетчерами и техническое состояние воздушного судна. Тем временем пассажиры рейса S7-5034 были доставлены в Новосибирск резервным транспортом.