Самолет до Новосибирска подал сигнал бедствия — что произошло

Запрос на экстренную посадку был подан экипажем в Барнауле. Основной проблемой во время инцидента стал густой туман, окутавший территорию новосибирского аэропорта Толмачёво. Неблагоприятные метеоусловия вынудили пилотов изменить курс и направиться на запасную площадку. Однако во время манёвра экипаж столкнулся с нехваткой топлива, что заставило его объявить сигнал бедствия Mayday.