СОГАЗ застраховал строительство нового участка метро в Санкт-Петербурге

Posted 19 февраля, 12:45
Published 19 февраля, 12:45
Modified 3 марта, 12:55
Updated 3 марта, 12:55
Договор с АО «Метрострой Северной столицы» с страховым покрытием 23 млрд руб. заключен до июля 2026 года.
Строительство новых участков метрополитена — одно из приоритетных инвестиционных направлений Санкт-Петербурга. СОГАЗ предоставляет страховую защиту АО «Метрострой Северной столицы» уже на протяжении трех лет.
«Заключенный с АО „Метрострой Северной Столицы“ договор один из крупнейших по направлению страхования строительно-монтажных работ в портфеле Санкт-Петербургского филиала СОГАЗа и в целом на региональном страховом рынке. Обеспечивать надежную страховую защиту таких ответственных и масштабных проектов позволяет высокая надежность и финансовая устойчивость СОГАЗа», — прокомментировала директор Санкт-Петербургского филиала АО «СОГАЗ» Марина Уральская.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.