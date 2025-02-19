Социальные выплаты вырастут с 1 марта: кто получит прибавку

Posted 19 февраля, 12:31
Published 19 февраля, 12:31
Modified 19 февраля, 13:15
Updated 19 февраля, 13:15
Как сообщают в Соцфонде, с весны 2025 увеличат пособия для беременных женщин, потерявших работу. Выплаты поднимут до уровня прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Ранее данная выплата составляла менее 1000 руб.
С 1 марта проиндексируют пенсии для военных пенсионеров, пожарных и полицейских. Кроме того, граждане данной категории могут претендовать на доплаты за январь и февраль 2025.
Увеличатся также выплаты по временной нетрудоспособности в связи с травмой, болезнью или необходимостью ухаживать за нетрудоспособным членом семьи.
Ранее новосибирцам назвали точный размер маткапитала после индексации в 2025. Также стало известно о возможном появлении выплат за долгий брак.