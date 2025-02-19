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Posted 19 февраля, 12:31

Published 19 февраля, 12:31

Modified 19 февраля, 13:15

Updated 19 февраля, 13:15

Как изменятся соцвыплаты

Социальные выплаты вырастут с 1 марта: кто получит прибавку

19 февраля 2025, 12:31
Фото: 1MI. Как изменятся соцвыплаты

Жителям Новосибирска рассказали, кто получит прибавку к соцвыплатам с 1 марта

В СФР объяснили, как будут выплачивать пособия с марта 2025 года и кого затронет индексация.

Как сообщают в Соцфонде, с весны 2025 увеличат пособия для беременных женщин, потерявших работу. Выплаты поднимут до уровня прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Ранее данная выплата составляла менее 1000 руб.

С 1 марта проиндексируют пенсии для военных пенсионеров, пожарных и полицейских. Кроме того, граждане данной категории могут претендовать на доплаты за январь и февраль 2025.

Увеличатся также выплаты по временной нетрудоспособности в связи с травмой, болезнью или необходимостью ухаживать за нетрудоспособным членом семьи.

Ранее новосибирцам назвали точный размер маткапитала после индексации в 2025. Также стало известно о возможном появлении выплат за долгий брак.

Стал известен график получения пенсий и пособий в феврале в Новосибирской области
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