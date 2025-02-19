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Posted 19 февраля, 17:15

Published 19 февраля, 17:15

Modified 19 февраля, 17:17

Updated 19 февраля, 17:17

Пробка на дороге

Стала известна причина многокилометровой пробки под Октябрьским мостом в Новосибирске

19 февраля 2025, 17:15
Фото: Изображение Midjourney. Пробка на дороге
19 февраля огромные пробки растянулись от Ледового дворца до площади Лыщинского — причиной стал концерт знаменитого певца SHAMANа.

19 февраля в «Сибирь-Арене» прошел концерт SHAMANа (Ярослав Дронов). Мероприятие собрало толпы новосибирцев — билеты стоимостью от 3 200 до 6 000 рублей раскупили за несколько дней до концерта.

После концерта у «Сибирь-Арены» ожидаемо возникли пробки: согласно данным 2ГИС, затор начался от ЛДС и протянулся почти до площади Лыщинского.

Стоит отметить, что певец приехал в Новосибирск не один — его сопровождала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Новосибирск произвел впечатление на Екатерину Мизулину
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