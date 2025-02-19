Стала известна причина многокилометровой пробки под Октябрьским мостом в Новосибирске

Posted 19 февраля, 17:15
Published 19 февраля, 17:15
Modified 19 февраля, 17:17
Updated 19 февраля, 17:17
19 февраля в «Сибирь-Арене» прошел концерт SHAMANа (Ярослав Дронов). Мероприятие собрало толпы новосибирцев — билеты стоимостью от 3 200 до 6 000 рублей раскупили за несколько дней до концерта.
После концерта у «Сибирь-Арены» ожидаемо возникли пробки: согласно данным 2ГИС, затор начался от ЛДС и протянулся почти до площади Лыщинского.
Стоит отметить, что певец приехал в Новосибирск не один — его сопровождала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.