Стало известно, сколько жительницы Новосибирска потратят на подарок к 23 февраля

Приближается 23 февраля и женщины готовятся поздравлять своих коллег мужского пола с Днем защитника Отечества. Сервис Зарплата.ру опросил более двух тысяч женщин в возрасте от 25 до 55 лет и выяснил, сколько они готовы потратить на подарки.