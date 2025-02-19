Стало известно, сколько жительницы Новосибирска потратят на подарок к 23 февраля

Posted 19 февраля, 04:06
Published 19 февраля, 04:06
Modified 19 февраля, 04:08
Updated 19 февраля, 04:08
Приближается 23 февраля и женщины готовятся поздравлять своих коллег мужского пола с Днем защитника Отечества. Сервис Зарплата.ру опросил более двух тысяч женщин в возрасте от 25 до 55 лет и выяснил, сколько они готовы потратить на подарки.
Обычно на подарки собирают по 100-300 рублей с каждой работницы (это 47% от всех опрошенных). Некоторые готовы отдавать по 400 рублей — 35%, а другие больше 500 рублей — 17%.
При этом для мужчин еще устраивают и сам праздник — фуршет, конкурсы, поход в ресторан, а также заказывают аниматоров и музыкантов. Новосибирский зоопарк показал самые милые пары животных в День влюбленных.