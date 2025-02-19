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Posted 19 февраля, 04:06

Published 19 февраля, 04:06

Modified 19 февраля, 04:08

Updated 19 февраля, 04:08

Мужчины готовятся к принятию подарков

Стало известно, сколько жительницы Новосибирска потратят на подарок к 23 февраля

19 февраля 2025, 04:06
Фото: 1MI. Мужчины готовятся к принятию подарков
Сотрудницы из Новосибирска честно рассказали в опросе, сколько они потратят на подарок мужчинам-коллегам к 23 февраля.

Приближается 23 февраля и женщины готовятся поздравлять своих коллег мужского пола с Днем защитника Отечества. Сервис Зарплата.ру опросил более двух тысяч женщин в возрасте от 25 до 55 лет и выяснил, сколько они готовы потратить на подарки.

Обычно на подарки собирают по 100-300 рублей с каждой работницы (это 47% от всех опрошенных). Некоторые готовы отдавать по 400 рублей — 35%, а другие больше 500 рублей — 17%.

При этом для мужчин еще устраивают и сам праздник — фуршет, конкурсы, поход в ресторан, а также заказывают аниматоров и музыкантов. Новосибирский зоопарк показал самые милые пары животных в День влюбленных.

Сколько вы готовы потратить на подарок коллегам в честь 23 февраля?
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мужчины#Женщины#Подарки#23 февраля#Опросы#День Защитника Отечества
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