Стало известно, введут ли масочный режим в Новосибирске

Posted 19 февраля, 12:03
Published 19 февраля, 12:03
Modified 19 февраля, 12:05
Updated 19 февраля, 12:05
В Новосибирске отмечается высокая заболеваемость ОРВИ. Врачи связывают новую вспышку с последствиями теплой зимы. Чтобы уберечь себя, вирусолог НГУ Сергей Нетесов призвал соблюдать масочный режим.
По словам эксперта, в 2025 году пик заболеваемости наступил позже обычного. Причиной этому может быть теплая зима или среднее повышение иммунитета населения благодаря компании вакцинации от гриппа в 2024 году.
Вместе с тем, Нетесов призвал позаботиться о своем здоровье по крайней мере в ближайший месяц. В частности рекомендация соблюдать масочный режим относится к пожилым людям, а также к сибирякам с ослабленным иммунитетом.