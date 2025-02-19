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Posted 19 февраля, 12:03

Published 19 февраля, 12:03

Modified 19 февраля, 12:05

Updated 19 февраля, 12:05

Маски рекомендованы людям с ослабленным иммунитетом

Стало известно, введут ли масочный режим в Новосибирске

19 февраля 2025, 12:03
Фото: 1MI. Маски рекомендованы людям с ослабленным иммунитетом
Новосибирский вирусолог призвал ввести масочный режим на территории Новосибирской области из-за новой вспышки гриппа.

В Новосибирске отмечается высокая заболеваемость ОРВИ. Врачи связывают новую вспышку с последствиями теплой зимы. Чтобы уберечь себя, вирусолог НГУ Сергей Нетесов призвал соблюдать масочный режим.

По словам эксперта, в 2025 году пик заболеваемости наступил позже обычного. Причиной этому может быть теплая зима или среднее повышение иммунитета населения благодаря компании вакцинации от гриппа в 2024 году.

Вместе с тем, Нетесов призвал позаботиться о своем здоровье по крайней мере в ближайший месяц. В частности рекомендация соблюдать масочный режим относится к пожилым людям, а также к сибирякам с ослабленным иммунитетом.

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