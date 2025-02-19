Топ-5 регионов с самым большим числом новостроек — какое место занял Новосибирск

Posted 19 февраля, 10:12
Published 19 февраля, 10:12
Modified 19 февраля, 10:14
Updated 19 февраля, 10:14
За последние пять лет в некоторых регионах появилось больше всего новостроек. Лидером в топе стала Москва, с 33,5 млн кв. м жилья. Это является существенным отрывом, по сравнению с другими крупными городами.
Второе место заняла культурная столица — Санкт-Петербург. За аналогичный период там построили 16,5 млн кв. м жилья. Третье место занял Краснодар, с 13 млн кв. м недвижимости. На четвертом месте расположился Екатеринбург, с 8,5 млн кв. м жилья.
Пятерку замкнула столица Сибири — Новосибирск. Здесь построили 7,6 млн кв. м жилья. Только в 2023 году ввели 1,88 млн кв. м в эксплуатацию. Больше всего строители возводят дома в Заельцовском, Октябрьском и Калининском районах. В Новосибирской области объем возведенного жилья не реализуют в ближайшие 6 лет.