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Posted 19 февраля, 10:12

Published 19 февраля, 10:12

Modified 19 февраля, 10:14

Updated 19 февраля, 10:14

Где строят больше всего

Топ-5 регионов с самым большим числом новостроек — какое место занял Новосибирск

19 февраля 2025, 10:12
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Где строят больше всего

Новосибирск попал в топ-5 регионов по числу новостроек

Новосибирск оказался в регионах-лидерах по числу новостроек, что выяснили аналитики.

За последние пять лет в некоторых регионах появилось больше всего новостроек. Лидером в топе стала Москва, с 33,5 млн кв. м жилья. Это является существенным отрывом, по сравнению с другими крупными городами.

Второе место заняла культурная столица — Санкт-Петербург. За аналогичный период там построили 16,5 млн кв. м жилья. Третье место занял Краснодар, с 13 млн кв. м недвижимости. На четвертом месте расположился Екатеринбург, с 8,5 млн кв. м жилья.

Пятерку замкнула столица Сибири — Новосибирск. Здесь построили 7,6 млн кв. м жилья. Только в 2023 году ввели 1,88 млн кв. м в эксплуатацию. Больше всего строители возводят дома в Заельцовском, Октябрьском и Калининском районах. В Новосибирской области объем возведенного жилья не реализуют в ближайшие 6 лет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Недвижимость#Дома
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