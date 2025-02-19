Топ-5 регионов с самым большим числом новостроек — какое место занял Новосибирск

Пятерку замкнула столица Сибири — Новосибирск. Здесь построили 7,6 млн кв. м жилья. Только в 2023 году ввели 1,88 млн кв. м в эксплуатацию. Больше всего строители возводят дома в Заельцовском, Октябрьском и Калининском районах. В Новосибирской области объем возведенного жилья не реализуют в ближайшие 6 лет.