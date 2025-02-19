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Posted 19 февраля, 16:19

Published 19 февраля, 16:19

Modified 19 февраля, 16:21

Updated 19 февраля, 16:21

Мошенники используют новую схему

Центробанк сообщил о вирусе-шпионе, который следит за телефоном и «потрошит» счета

19 февраля 2025, 16:19
Фото: Изображение Midjourney. Мошенники используют новую схему

Новосибирцам рассказали, как не стать жертвой нового вируса-шпиона

Россияне становятся жертвами новой вирусной программы, которая способна открывать банковские приложения на телефоне, о чем рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

О новой вредоносной программе Эльвира Набиуллина рассказала на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает «РБК».

Сообщается, что с помощью вредоносной программы мошенники могут удаленно наблюдать за телефоном, видеть пароли и СМС, что позволяет им получить доступ к мобильному приложению банка и совершать в нем денежные операции.

Вирус мимикрирует под различные мобильные приложения. По словам Набиуллиной, некоторые банки снабжены защитой от подобных программ, в настоящее время идет работа над созданием надежной системы защиты банковских приложений.

Председатель ЦБ назвала распространение вируса опасной тенденцией. По данным аналитиков, за полгода со счетов россиян было совершено порядка 40-50% хищений.

Тем временем сотрудники МВД напоминают: переход по неизвестным ссылкам, установка приложений из ненадежных источников могут представлять угрозу для мобильного устройства и персональных данных.

Ранее новосибирцев предупредили об опасности потери аккаунта в Telegram.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенники#Центробанк
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