Центробанк сообщил о вирусе-шпионе, который следит за телефоном и «потрошит» счета

Posted 19 февраля, 16:19
Published 19 февраля, 16:19
Modified 19 февраля, 16:21
Updated 19 февраля, 16:21
О новой вредоносной программе Эльвира Набиуллина рассказала на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает «РБК».
Сообщается, что с помощью вредоносной программы мошенники могут удаленно наблюдать за телефоном, видеть пароли и СМС, что позволяет им получить доступ к мобильному приложению банка и совершать в нем денежные операции.
Вирус мимикрирует под различные мобильные приложения. По словам Набиуллиной, некоторые банки снабжены защитой от подобных программ, в настоящее время идет работа над созданием надежной системы защиты банковских приложений.
Председатель ЦБ назвала распространение вируса опасной тенденцией. По данным аналитиков, за полгода со счетов россиян было совершено порядка 40-50% хищений.
Тем временем сотрудники МВД напоминают: переход по неизвестным ссылкам, установка приложений из ненадежных источников могут представлять угрозу для мобильного устройства и персональных данных.
Ранее новосибирцев предупредили об опасности потери аккаунта в Telegram.