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Posted 19 февраля, 06:45

Published 19 февраля, 06:45

Modified 19 февраля, 06:47

Updated 19 февраля, 06:47

В чем обвиняют Кабова

Ученый из Новосибирска Олег Кабов выступил с последним словом в суде

19 февраля 2025, 06:45
Фото: 1MI. В чем обвиняют Кабова
Ученый Олег Кабов бросил вызов обвинениям в финальном обращении к суду.

В Новосибирске завершились прения по громкому уголовному делу члена-корреспондента РАН Олега Кабова, обвиняемого в искажении данных научных изысканий. В своем последнем слове физик не стал оправдываться, но заявил о значимости своего исследования для мировой науки.

По его словам, проект, ставший поводом для преследования, принес прорывные результаты, признанные международным научным сообществом, а дело является испытанием не только для него, но и для самой науки.

Напомним, ученого задержали осенью 2022 года. Следствие утверждает, что в 2014–2016 гг. Кабов предоставил Минобрнауки недостоверные отчеты о создании экспериментальной установки и образца, получив за это 7,2 млн рублей. Первоначальная сумма ущерба в 26,7 млн рублей позднее была снижена в семь раз.

Новосибирского учёного Олега Кабова обвиняют в отмывании денег
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Адвокат раскритиковал позицию обвинения, заявив, что люди, чьи познания в физике ограничены школьной программой, пытаются оспорить работу ученого, чьи разработки признаны РАН и вывели Россию в лидеры этого направления. Защита настаивает: образец существовал, эксперименты проводились, а выводы соответствовали техническому заданию. Академик Алексей Хохлов также опубликовал пост в защиту коллеги, назвав судебное преследование «ударом по репутации отечественной науки».

Судья удалился для вынесения приговора после того, как гособвинение потребовало 7 лет колонии за мошенничество. Защита, в свою очередь, требует провести независимую экспертизу, чтобы подтвердить научную ценность проекта.

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