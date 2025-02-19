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Posted 19 февраля, 06:52

Published 19 февраля, 06:52

Modified 19 февраля, 09:45

Updated 19 февраля, 09:45

Директор арестован

В Новосибирске арестовали директора АО «САХ» Александра Южакова

19 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI. Директор арестован
Сюжет
АО "САХ": уголовные дела и перспективы
В Новосибирске был арестован директор АО «САХ», о чем проинформировала прокуратура.

Александра Южакова подоревают в получении взятки. По версии следствия, ему, с помощью вымогательства и посредника, передали имущественные права на организацию (ее стоимость составила 45 млн рублей).

Сначала директора мусорного оператора АО «САХ» задержали, а после арестовали. В СИЗО он пробудет до 17 апреля текущего года. Ранее прокуратура требовала уволить Южакова за выявленные нарушения. Кто теперь займет пост руководителя, пока неизвестно.

Примечательно, но это уже второй арестованный директор в «САХ». Первым был Андрей Зыков, которого обвинили в присвоении бюджетных средств.

Стали известны подробности задержания директора АО «САХ» Александра Южакова
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