В Новосибирске арестовали директора АО «САХ» Александра Южакова

Posted 19 февраля, 06:52
Published 19 февраля, 06:52
Modified 19 февраля, 09:45
Updated 19 февраля, 09:45
Александра Южакова подоревают в получении взятки. По версии следствия, ему, с помощью вымогательства и посредника, передали имущественные права на организацию (ее стоимость составила 45 млн рублей).
Сначала директора мусорного оператора АО «САХ» задержали, а после арестовали. В СИЗО он пробудет до 17 апреля текущего года. Ранее прокуратура требовала уволить Южакова за выявленные нарушения. Кто теперь займет пост руководителя, пока неизвестно.
Примечательно, но это уже второй арестованный директор в «САХ». Первым был Андрей Зыков, которого обвинили в присвоении бюджетных средств.