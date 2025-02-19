В Новосибирске арестовали директора АО «САХ» Александра Южакова

Сначала директора мусорного оператора АО «САХ» задержали, а после арестовали. В СИЗО он пробудет до 17 апреля текущего года. Ранее прокуратура требовала уволить Южакова за выявленные нарушения. Кто теперь займет пост руководителя, пока неизвестно.