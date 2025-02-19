В Новосибирске и Татарстане задержаны свыше 100 человек за вывод краденных денег

Posted 19 февраля, 10:35
Published 19 февраля, 10:35
Modified 19 февраля, 10:37
Updated 19 февраля, 10:37
В результате крупной спецоперации сотрудники МВД России выявили и пресекли деятельность преступных группировок, занимавшихся незаконным выводом денежных средств за границу. В Татарстане и Новосибирске задержаны более 100 человек, подозреваемых в участии в этих схемах.
Заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов сообщил, что в этих регионах на протяжении многих лет функционировали финансовые структуры, предназначенные для нелегального вывода денежных средств. Основное направление вывода денег — зарубежные счета, в том числе на территории Украины.
Правоохранительные органы больше года занимались этой операцией. В Новосибирске задержаны более 60 человек, а в Татарстане свыше 40. Все они были вовлечены в деятельность преступных сообществ, организованных для вывода средств.
По предварительным данным, преступники использовали сложные финансовые схемы, задействовав систему так называемого «дропперства». Молодые люди, включая несовершеннолетних, регистрировали на себя счета, через которые проходили крупные суммы украденных денег, прежде чем они оказывались на зарубежных счетах.
Возбуждены уголовные дела по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества». В случае признания вины задержанным грозят серьезные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения.
Силовые структуры продолжают работу по выявлению всех участников схемы и возможных связей преступных групп с международными финансовыми организациями. МВД России подчеркивает важность усиленного контроля за теневыми денежными потоками и усиления мер кибербезопасности в финансовом секторе страны.