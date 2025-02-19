atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 10:35

Published 19 февраля, 10:35

Modified 19 февраля, 10:37

Updated 19 февраля, 10:37

Форма сотрудника полиции

В Новосибирске и Татарстане задержаны свыше 100 человек за вывод краденных денег

19 февраля 2025, 10:35
Фото: 1MI. Форма сотрудника полиции
Больше 100 человек сталифигурантами уголовного дела о финансовых махинациях с выводом украденных средств за рубеж, рассказали в МВД.

В результате крупной спецоперации сотрудники МВД России выявили и пресекли деятельность преступных группировок, занимавшихся незаконным выводом денежных средств за границу. В Татарстане и Новосибирске задержаны более 100 человек, подозреваемых в участии в этих схемах.

Заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов сообщил, что в этих регионах на протяжении многих лет функционировали финансовые структуры, предназначенные для нелегального вывода денежных средств. Основное направление вывода денег — зарубежные счета, в том числе на территории Украины.

Правоохранительные органы больше года занимались этой операцией. В Новосибирске задержаны более 60 человек, а в Татарстане свыше 40. Все они были вовлечены в деятельность преступных сообществ, организованных для вывода средств.

По предварительным данным, преступники использовали сложные финансовые схемы, задействовав систему так называемого «дропперства». Молодые люди, включая несовершеннолетних, регистрировали на себя счета, через которые проходили крупные суммы украденных денег, прежде чем они оказывались на зарубежных счетах.

Возбуждены уголовные дела по статье 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества». В случае признания вины задержанным грозят серьезные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения.

Силовые структуры продолжают работу по выявлению всех участников схемы и возможных связей преступных групп с международными финансовыми организациями. МВД России подчеркивает важность усиленного контроля за теневыми денежными потоками и усиления мер кибербезопасности в финансовом секторе страны.

В Новосибирске ФСБ раскрыла подробности дела задержанного главы АО «САХ» Южакова
Узнать подробнее
Читайте также:
Первого нелегала выслали из Новосибирска по новому закону«Схватила за шкирку, замахнулась рукой»: в Новосибирске учитель ударила пятиклассникаПочти 4 миллиона рублей жители Новосибирска отдали мошенникам за год
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Украина#Спецоперация#Россия#МВД#Татарстан#Незаконный вывод#Финансовые махинации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика