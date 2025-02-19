В Новосибирске нашли ранее неизвестную фотографию Никиты Хрущева

Posted 19 февраля, 05:34
Published 19 февраля, 05:34
Modified 19 февраля, 05:36
Updated 19 февраля, 05:36
Никита Хрущев был в Новосибирске четыре раза: в 1956, 1959 и дважды в 1961 гг. Первый секретарь ЦК КПСС, чей период правления называют «оттепелью», посещал столицу Сибири с целью обсуждения вопросов сельского хозяйства. Также он общался с учеными из Академгородка.
В госархиве Новосибирской области случайно нашли ранее неизвестные снимки Хрущева и организовали специальную выставку, которые могут посмотреть жители и гости областной столицы.
После Хрущева в Новосибирск наведывались и Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Первый приезжал с политическим турне, а второй подписывал «Сибирское соглашение».