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Posted 19 февраля, 05:34

Published 19 февраля, 05:34

Modified 19 февраля, 05:36

Updated 19 февраля, 05:36

Зачем Хрущев приезжал в Новосибирск

В Новосибирске нашли ранее неизвестную фотографию Никиты Хрущева

19 февраля 2025, 05:34
Фото: atas.info. Зачем Хрущев приезжал в Новосибирск
В Новосибирске нашли редкое фото Никиты Хрущева, о чем сообщили в архиве региона.

Никита Хрущев был в Новосибирске четыре раза: в 1956, 1959 и дважды в 1961 гг. Первый секретарь ЦК КПСС, чей период правления называют «оттепелью», посещал столицу Сибири с целью обсуждения вопросов сельского хозяйства. Также он общался с учеными из Академгородка.

В госархиве Новосибирской области случайно нашли ранее неизвестные снимки Хрущева и организовали специальную выставку, которые могут посмотреть жители и гости областной столицы.

Фото: архивы Новосибирской области

После Хрущева в Новосибирск наведывались и Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Первый приезжал с политическим турне, а второй подписывал «Сибирское соглашение».

Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев критиковал Новосибирск
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