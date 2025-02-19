В Новосибирске певец SHAMAN высказался о патриотизме за деньги

Posted 19 февраля, 07:30
Published 19 февраля, 07:30
Modified 19 февраля, 07:32
Updated 19 февраля, 07:32
Певец SHAMAN приехал с концертом в Новосибирск. Он выступит на сцене 19 февраля, перед тысячами горожан. Перед этим у артиста спросили, как он относится к патриотизму за деньги, который активно обсуждают в соцсетях, ставя в пример самого Ярослава Дронова (настоящее имя музыканта).
Сам Шаман заявил, что не обращает внимание на подобные комментарии хейтеров, пишет Сиб.фм. Также, по его словам, в 2022 году каждый из жителей страны сделал свой выбор, на чью сторону примкнуть: врага или Отечества.
Дронов вспоминает, что в непростой для страны период, весь мир пытался заставить россиян стыдиться за свою нацию, однако гражданам удалось выстоять. Отметим, что Ярослав прославился в 2022 году, исполняя гордые патриотические песни. Сейчас он набирает большие стадионы фанатов, а его песни слушают даже в образовательных учреждениях. К слову, в Новосибирск он приехал не один, а с Екатериной Мизулиной.