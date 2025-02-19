В Новосибирске певец SHAMAN высказался о патриотизме за деньги

Дронов вспоминает, что в непростой для страны период, весь мир пытался заставить россиян стыдиться за свою нацию, однако гражданам удалось выстоять. Отметим, что Ярослав прославился в 2022 году, исполняя гордые патриотические песни. Сейчас он набирает большие стадионы фанатов, а его песни слушают даже в образовательных учреждениях. К слову, в Новосибирск он приехал не один, а с Екатериной Мизулиной.