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Posted 19 февраля, 07:30

Published 19 февраля, 07:30

Modified 19 февраля, 07:32

Updated 19 февраля, 07:32

Шаман в Новосибирске

В Новосибирске певец SHAMAN высказался о патриотизме за деньги

19 февраля 2025, 07:30
Фото: 1MI. Шаман в Новосибирске
Певец Шаман высказал в Новосибирске свою точку зрения о патриотизме за деньги.

Певец SHAMAN приехал с концертом в Новосибирск. Он выступит на сцене 19 февраля, перед тысячами горожан. Перед этим у артиста спросили, как он относится к патриотизму за деньги, который активно обсуждают в соцсетях, ставя в пример самого Ярослава Дронова (настоящее имя музыканта).

Сам Шаман заявил, что не обращает внимание на подобные комментарии хейтеров, пишет Сиб.фм. Также, по его словам, в 2022 году каждый из жителей страны сделал свой выбор, на чью сторону примкнуть: врага или Отечества.

Дронов вспоминает, что в непростой для страны период, весь мир пытался заставить россиян стыдиться за свою нацию, однако гражданам удалось выстоять. Отметим, что Ярослав прославился в 2022 году, исполняя гордые патриотические песни. Сейчас он набирает большие стадионы фанатов, а его песни слушают даже в образовательных учреждениях. К слову, в Новосибирск он приехал не один, а с Екатериной Мизулиной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Концерт#Патриотизм#Шаман
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