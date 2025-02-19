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Posted 19 февраля, 03:01

Published 19 февраля, 03:01

Modified 19 февраля, 03:03

Updated 19 февраля, 03:03

Прилеты задерживаются

В Новосибирске задерживается прилет 22 самолетов — что происходит

19 февраля 2025, 03:01
Фото: atas.info. Прилеты задерживаются

В Новосибирске задерживается прилет 22 самолетов

Массовые задержки рейсов в аэропорту Толмачево: более 20 воздушных судов прибудут с опозданием, актуальная информация отображается на онлайн-табло.

В новосибирском аэропорту Толмачево зафиксированы масштабные задержки в расписании: 22 авиарейса, направляющиеся в воздушную гавань, прибывают с опозданием.

Среди затронутых направлений — рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя. Помимо задержек, несколько маршрутов полностью отменены, включая рейсы из Иркутска, Абакана, Нижневартовска и Екатеринбурга.

Особое внимание привлекают два международных рейса, следующих из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ), которые также не избежали сбоев. Представители аэропорта пока не комментируют причины возникших нарушений, однако пассажирам рекомендовано уточнять актуальное расписание перед выездом в терминал.

Утром 19 февраля над Новосибирской областью навис густой туман: видимость оставляет желать лучшего. В Новосибирске десятки пассажиров сняли с рейса из-за болезни стюардессы.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет
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