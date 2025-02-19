В Новосибирске задерживается прилет 22 самолетов — что происходит

Особое внимание привлекают два международных рейса, следующих из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ), которые также не избежали сбоев. Представители аэропорта пока не комментируют причины возникших нарушений, однако пассажирам рекомендовано уточнять актуальное расписание перед выездом в терминал.