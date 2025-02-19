В Новосибирске задерживается прилет 22 самолетов — что происходит

Posted 19 февраля, 03:01
Published 19 февраля, 03:01
Modified 19 февраля, 03:03
Updated 19 февраля, 03:03
В новосибирском аэропорту Толмачево зафиксированы масштабные задержки в расписании: 22 авиарейса, направляющиеся в воздушную гавань, прибывают с опозданием.
Среди затронутых направлений — рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя. Помимо задержек, несколько маршрутов полностью отменены, включая рейсы из Иркутска, Абакана, Нижневартовска и Екатеринбурга.
Особое внимание привлекают два международных рейса, следующих из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ), которые также не избежали сбоев. Представители аэропорта пока не комментируют причины возникших нарушений, однако пассажирам рекомендовано уточнять актуальное расписание перед выездом в терминал.
Утром 19 февраля над Новосибирской областью навис густой туман: видимость оставляет желать лучшего. В Новосибирске десятки пассажиров сняли с рейса из-за болезни стюардессы.