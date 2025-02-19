atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 04:49

Published 19 февраля, 04:49

Modified 19 февраля, 04:51

Updated 19 февраля, 04:51

Вирусы гуляют по региону

В Новосибирской области стремительно распространяется грипп

19 февраля 2025, 04:49
Фото: 1MI. Вирусы гуляют по региону
В Новосибирской области фиксируют рост заболеваемости, о чем проинформировали в Роспотребнадзоре.

Седьмая неделя 2025 года показывает рост заболевших ОРВИ и гриппом, как и на прошлой неделе. Все циркулирующие штаммы вирусов являются вакцинными.

Люди, у которых поставлены прививки, находятся под иммунной защитой. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы. Существуют способы снижения заболеваемости, путем соблюдения следующих рекомендаций:

  • Важно контролировать личную гигиену, включая мытье рук;
  • Проводить влажную уборку и проветривать помещения;
  • Не злоупотреблять прогулками в общественных местах;
  • Дышать свежим воздухом;
  • Придерживаться ЗОЖ, правильному питанию и физической активностью.

В случае появления симптомов болезни, стоит обратиться к врачу, который пропишет вам лечение.

«Открыл окно — чуть не вырвало»: новосибирцы жалуются на невыносимую вонь
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Новосибирска организовал нелегальную оружейную мастерскуюСтало известно, сколько жительницы Новосибирска потратят на подарок к 23 февраляВ Новосибирске задерживается прилет 22 самолетов — что происходит
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Вирус#Заболеваемость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика