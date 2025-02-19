В Новосибирской области стремительно распространяется грипп

Posted 19 февраля, 04:49
Published 19 февраля, 04:49
Modified 19 февраля, 04:51
Updated 19 февраля, 04:51
Седьмая неделя 2025 года показывает рост заболевших ОРВИ и гриппом, как и на прошлой неделе. Все циркулирующие штаммы вирусов являются вакцинными.
Люди, у которых поставлены прививки, находятся под иммунной защитой. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы. Существуют способы снижения заболеваемости, путем соблюдения следующих рекомендаций:
В случае появления симптомов болезни, стоит обратиться к врачу, который пропишет вам лечение.