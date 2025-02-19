В Новосибирской области водитель ВАЗ погиб под колесами грузовика

Posted 19 февраля, 02:13
Published 19 февраля, 02:13
Modified 19 февраля, 02:15
Updated 19 февраля, 02:15
Трагедия случилась ночью 19 февраля в Искитимском районе. Водитель, которому было 55 лет, двигался на автомобиле «ВАЗ 2104». Направлялся он в сторону деревни Ургун.
Внезапно он потерял управление над транспортным средством и выехал на полосу, где ехали встречные автомобили. На его пути оказался грузовик. Удар был неизбежен. Отечественная машина разбилась вместе с водителем под колесами тяжеловеса.
Водитель легковушки погиб на месте. Теперь в обстоятельствах разбираются сотрудники ДПС. Это не единственное ДТП с погибшим мужчиной, управлявшим ВАЗ.