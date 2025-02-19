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Posted 19 февраля, 02:13

Published 19 февраля, 02:13

Modified 19 февраля, 02:15

Updated 19 февраля, 02:15

Мужчина погиб

В Новосибирской области водитель ВАЗ погиб под колесами грузовика

19 февраля 2025, 02:13
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с водителем ВАЗ, подробности озвучили в ГАИ.

Трагедия случилась ночью 19 февраля в Искитимском районе. Водитель, которому было 55 лет, двигался на автомобиле «ВАЗ 2104». Направлялся он в сторону деревни Ургун.

Внезапно он потерял управление над транспортным средством и выехал на полосу, где ехали встречные автомобили. На его пути оказался грузовик. Удар был неизбежен. Отечественная машина разбилась вместе с водителем под колесами тяжеловеса.

Водитель легковушки погиб на месте. Теперь в обстоятельствах разбираются сотрудники ДПС. Это не единственное ДТП с погибшим мужчиной, управлявшим ВАЗ.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Искитимский район#18+
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