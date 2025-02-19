Житель Новосибирска организовал нелегальную оружейную мастерскую

Posted 19 февраля, 04:05
Published 19 февраля, 04:05
Modified 19 февраля, 04:07
Updated 19 февраля, 04:07
В отношении новосибирца, которому 34 года, возбуждено дело по факту нелегального создания оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Предполагается, что он организовал подпольную мастерскую с оружием.
Дома у сибиряка сотрудники полиции и УФСБ нашли боевой пистолет-переделку «Кольт 1911, а также боеприпасы, порох и оборудование для создания оружия. Обвиняемого отпустили, но запретили ему куда-либо выезжать из региона.
Ранее под Новосибирском наказали кошмарившего двор стрелка. На протяжении полугода он стрелял по двору, попадая в машины и людей. Другие неизвестные на авто BMW открыли стрельбу в районе «Чистой слободы».