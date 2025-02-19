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Posted 19 февраля, 04:05

Published 19 февраля, 04:05

Modified 19 февраля, 04:07

Updated 19 февраля, 04:07

Возбуждено дело

Житель Новосибирска организовал нелегальную оружейную мастерскую

19 февраля 2025, 04:05
Фото: 1MI. Возбуждено дело
В Новосибирске накрыли оружейную мастерскую: детали сообщили в полиции.

В отношении новосибирца, которому 34 года, возбуждено дело по факту нелегального создания оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Предполагается, что он организовал подпольную мастерскую с оружием.

Дома у сибиряка сотрудники полиции и УФСБ нашли боевой пистолет-переделку «Кольт 1911, а также боеприпасы, порох и оборудование для создания оружия. Обвиняемого отпустили, но запретили ему куда-либо выезжать из региона.

Фото: ГУ МВД по НСО

Ранее под Новосибирском наказали кошмарившего двор стрелка. На протяжении полугода он стрелял по двору, попадая в машины и людей. Другие неизвестные на авто BMW открыли стрельбу в районе «Чистой слободы».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#ФСБ#Оружие
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