Житель Новосибирска организовал нелегальную оружейную мастерскую

Дома у сибиряка сотрудники полиции и УФСБ нашли боевой пистолет-переделку «Кольт 1911, а также боеприпасы, порох и оборудование для создания оружия. Обвиняемого отпустили, но запретили ему куда-либо выезжать из региона.