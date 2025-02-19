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Posted 19 февраля, 01:53

Published 19 февраля, 01:53

Modified 19 февраля, 01:55

Updated 19 февраля, 01:55

Неприятно пахло

Жители Новосибирска рассказали о едком запахе керосина в городе

19 февраля 2025, 01:53
Фото: 1MI. Неприятно пахло
В Новосибирске заметили запах керосина в города, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Едкий запах заметили в Дзержинском районе. Как говорят горожане, там пахнет керосином с вечера 18 февраля. Наблюдается это на Ипподромской улице. У некоторых прохожих начало першить в горле.

На этом участке есть несколько заправок. Есть вероятность, что запах шел именно оттуда. Аварийные службы никакой информации об утечке не предоставляли.

Тем временем в Новосибирске ввели режим черного неба. Количество вредных примесей превысило норму, поэтому он продлится до вечера 19 февраля. Аналогичная ситуация наблюдается и в Алтайском крае. Ранее сибиряков предупредили о морозах до -35 в марте.

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