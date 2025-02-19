Жители Новосибирска рассказали о едком запахе керосина в городе

Posted 19 февраля, 01:53
Published 19 февраля, 01:53
Modified 19 февраля, 01:55
Updated 19 февраля, 01:55
Едкий запах заметили в Дзержинском районе. Как говорят горожане, там пахнет керосином с вечера 18 февраля. Наблюдается это на Ипподромской улице. У некоторых прохожих начало першить в горле.
На этом участке есть несколько заправок. Есть вероятность, что запах шел именно оттуда. Аварийные службы никакой информации об утечке не предоставляли.
Тем временем в Новосибирске ввели режим черного неба. Количество вредных примесей превысило норму, поэтому он продлится до вечера 19 февраля. Аналогичная ситуация наблюдается и в Алтайском крае. Ранее сибиряков предупредили о морозах до -35 в марте.